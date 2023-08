El Kremlin ha calificado de "mentira absoluta" las insinuaciones de que el jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, había muerto por orden suya, mientras se niega a confirmar definitivamente su fallecimiento, alegando la necesidad de esperar a los resultados de las pruebas.

Políticos y comentaristas occidentales han sugerido, sin presentar pruebas, que Putin ordenó matar a Prigozhin para castigarle por lanzar el motín que lideró el pasado junio contra la cúpula del ejército, que puso contra las cuerdas al propio gobierno de Putin desde que llegó al poder en 1999.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha defendido ante la prensa que esa y otras acusaciones similares eran falsas. "Hay muchas especulaciones en torno a la catástrofe aérea y la trágica muerte de los pasajeros, en particular de Yevgueni Prigozhin, y somos muy conscientes de la dirección que están tomando las especulaciones en Occidente", ha dicho Peskov.

"Todo esto es una absoluta mentira, y aquí, a la hora de cubrir este asunto, es necesario basarse en hechos . Todavía no hay muchos hechos. Hay que establecerlos en el curso de las acciones de investigación", ha defendido el portavoz, añadiendo que la investigación continúa y que el propio Vladímir Putin está a "a la espera de los resultados".

Rusia abre una investigación

Rusia ha abierto una investigación sobre lo sucedido, sin arrojar datos sobre por qué sospechan que se produjo el siniestro. Tampoco han confirmado de manera oficial la identidad de los 10 cadáveres recuperados de los restos del avión.

"Si han escuchado con atención la declaración del presidente ruso, ha dicho que ahora se llevarán a cabo todas las pruebas necesarias, incluidas las genéticas. Los resultados oficiales, en cuanto estén listos para publicarse, se publicarán", ha respondido Peskov al ser preguntado sobre si el Kremlin había recibido confirmación oficial de la muerte de Prigozhin.

Peskov ha asegurado, además, que no estaba claro aún cuánto tiempo se alargaría la investigación y que era imposible empezar a hablar de si Putin asistiría o no al funeral de Prigozhin, para el que todavía no hay una fecha.

La inteligencia militar británica ha informado este viernes de que aún no había pruebas definitivas de que Prigozhin hubiera estado a bordo, pero aseguran que es "muy probable" que esté muerto. El Pentágono, por su parte, ha dicho que su propia evaluación inicial es que Prigozhin ha sido asesinado.

El medio de comunicación ruso Baza, con fuentes entre las fuerzas del orden, ha informado de que los investigadores se están centrando en la teoría de que podrían haberse colocado una o dos bombas a bordo del avión.