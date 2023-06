Rusia ha cerrado este domingo unas 24 horas frenéticas para el mandato de su líder, Vladimir Putin, al acordar la retirada del grupo de mercenarios Wagner que se dirigían a Moscú, tras sublevarse y tomar las instalaciones militares en la ciudad de Rostov en represalia por supuestos bombardeos rusos a sus posiciones en Ucrania.

Se abre ahora sin embargo, un nuevo episodio en el que se verá el impacto real de la rebelión en el futuro del grupo paramilitar, muy activo en Ucrania, especialmente, en la batalla por la ciudad de Bajmut; y de su dirigente, Yevgueni Prigozhin, que se trasladará a Bielorrusia, según se ha pactado con la mediación del presidente del país, Aleksandr Lukashenko. Pero no solo, también están en duda los efectos para el liderazgo de Putin y para la guerra, en plena contraofensiva de Kiev.

Así han sido, paso a paso, los acontecimientos vividos este fin de semana, que han supuesto un desafío sin precedentes en los últimos años para la nación rusa:

Wagner denuncia bombardeos rusos en sus campamentos

Las tensiones entre el grupo Wagner y el Kremlin no son nuevas. Desde hace semanas, Prigozhin acusaba a Moscú de no proporcionarle munición ni material necesario para seguir con la guerra en Ucrania, especialmente, en Bajmut, donde incluso dio un ultimatun hace meses al Ministerio de Defensa y amenazó con dejar la batalla si no conseguía armamento.

Ambas partes llegaron a un acuerdo y, en principio, la situación pareció quedar solucionada cuando Wagner anunció la toma de la ciudad hasta que este viernes se produjo un nuevo incremento de la tensión. El líder de Wagner señalaba al ejército ruso como responsable de atacar a sus combatientes en Ucrania, sin dar más detalles, y prometió poner fin a la "maldad" de la cúpula militar. En respuesta, el Ministerio de Defensa ruso emitió rápidamente un comunicado en el que afirmaba que las acusaciones de Prigozhin "no se correspondían con la realidad y que eran una provocación informativa".

El fundador de la fuerza mercenaria pidió una "marcha por la justicia", no un golpe militar, y movilizó a sus tropas. El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, heredero del KGB) decidió abrir una causa penal contra él por "un llamamiento al motín armado", algo que podría conllevarle hasta 20 años de prisión. El Ministerio de Defensa hizo, además, un llamamiento a los soldados de Wagner a abandonar a su líder.