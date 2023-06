Estados Unidos y los aliados europeos se mantienen este sábado pendientes de la crisis en Rusia, con la rebelión militar protagonizada por el grupo Wagner, que finalmente ha frenado su avance hacia Moscú tras tomar las instalaciones militares en la ciudad de Rostov, y han reiterado su apoyo a Ucrania.

"Los líderes discutieron la situación en Rusia y han reafirmado su apoyo inquebrantable a Ucrania", ha dicho la Casa Blanca en un comunicado, después de que el presidente del país, Joe Biden, hablara con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido. El Secretario de Estado, Antony Blinken, por su parte, también ha hablado con las naciones del G7, mientras que la OTAN se ha limitado a declarar que "está monitoreando la situación".

Desde primera hora de este sábado, el Kremlin ha tratado de frenar el avance del grupo de mercenarios Wagner hacia Moscú, que se ha sublevado por presuntos ataques a sus posiciones en Ucrania. Esta rebelión militar, que finalmente ha detenido su líder, Yevgueni Prigozhin, es un desafío sin precedentes al poder del presidente ruso, Vladímir Putin, que ha calificado de "traición" la sublevación de Wagner. Sus palabras no han amedrentado, sin embargo, a Prigozhin, que ha asegurado que no se entregará.

Letonia refuerza la seguridad en la frontera

Las reacciones en Europa han sido prudentes, a la espera de conocer mejor la situación. Países como Alemania, Francia o Reino Unido se han limitado a asegurar que estaban siguiendo la situación de cerca, mientras que pedían a sus ciudadanos que no se desplazaran al país. Londres incluso ha dicho que los aliados "seguirán en contacto" los próximos días.

En cuanto a Italia, ha indicado que la "situación era muy caótica" en Rusia y ha insistido en que no había que distraerse del apoyo a Ucrania, según ha señalado su primera ministra Giorgia Meloni. Letonia, limitrofe a Rusia, ha optado por refuerzar la seguridad en la frontera y ha indicado que no permitirá la entrada de rusos en medio de la situación actual. Ha añadido que "no hay ninguna amenaza directa para Letonia en este momento".

Desde Ucrania, se ha celebrado el conato de guerra civil en Rusia y lo ha considerado una muestra de "debilidad" del gobierno de Vladimir Putin y un paso importante hacia el fin de la invasión en su territorio. "La debilidad de Rusia es evidente”, ha dicho el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.