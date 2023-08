Muere el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, tras estrellarse un avión en Rusia sin supervivientes

Tras conocerse la noticia, no han tardado en llegar reacciones de distintos países, como Estados Unidos. La portavoz del consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, ha informado en la red social X, antes Twitter de que el equipo de Biden había sido informado de lo ocurrido.

"Si se confirma, a nadie debería extrañarle", ha dicho Watson, citando en su mensaje una publicación de la CNN en la que informaba de que Prigozhin aparece en la lista de pasajeros del avión privado siniestrado.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha asegurado más tarde que no está sorprendido por lo ocurrido y ha afirmado que "no pasan muchas cosas en Rusia sin que esté detrás Putin".

Desde Ucrania, el asesor presidencial de Volodímir Zelenski, Mykhaïlo Podoliak, ha afirmado que lo ocurrido es una "señal" enviada por Vladímir Putin a la élite rusa.

