El conflicto entre los jefes militares de Moscú y el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha derivado en una insurrección que lleva a Rusia a una situación de incertidumbre en la que la amenaza de una guerra civil es muy real.

La rebelión encabezada por Prigozhin -cuyo grupo ha jugado un papel vital en la campaña militar de Rusia en Ucrania- es el mayor desafío para el presidente ruso, Vladímir Putin, en los más de 23 años que lleva en el poder. Para Putin, se trata de un momento decisivo en la guerra de Ucrania, pero también un reto para el control que ostenta del poder.

Los expertos consultados coinciden en que el movimiento de Prigozhin es “un golpe de Estado en marcha”, según asegura el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez Villaverde, en una entrevista concedida a TVE.

“Cabría pensar en Putin como el principal responsable de lo que está ocurriendo. Es Putin quien ha creado esa criatura llamada Prigozhin (...). Estamos en una situación muy confusa en la que cabe imaginar que ya no hay marcha atrás para Prigozhin, pero tampoco para Putin, y eso puede llevar a una situación mucho más complicada”, añade.

Aunque todavía es pronto para saber qué deparará toda esta situación, para el experto en geopolítica y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, Bernardo Navazo, existen dos posibles escenarios: “uno de guerra civil enquistada y otro de resolución rápida del golpe de Estado”.

Guerra civil o desactivación del golpe de Estado

Después de que el Grupo Wagner anunciara la ocupación de un cuartel del Ejército en Rostov, que ha funcionado como base de operaciones para la invasión rusa de Ucrania, Putin ha pronunciado un discurso en el que ha comparado la situación que vive el país con la Revolución Rusa de 1917, que acabó sumiendo al país en una guerra civil.

El presidente ruso ha calificado la rebelión de Prigozhin de “traición” y el líder checheno, Ramzan Kadírov, ha informado de que ya ha enviado combatientes para frenar la insurrección del grupo Wagner, algo que aumenta la posibilidad de una guerra civil.

Según Núñez Villaverde “el escenario apunta en esa dirección”, aunque asegura que “desde el punto de vista militar no deja de sorprender”. “Dar un golpe de Estado desde las posiciones que estaba ocupando Wagner en Ucrania, haber vuelto a Rusia y controlar la zona de Rostov, a más de 1.000 kilómetros de Moscú, parece una forma rara de un golpe de Estado”, opina el director de IECAH. “Vemos columnas del Grupo Wagner que se dirigen a unos 400 kilómetros del sur de Moscú que no han sido detenidas. Esas imágenes con soldados tomando posiciones en los alrededores de la capital no dejan de mostrar una imagen de debilidad. Lo que habría que hacer, desde el punto de vista militar, es abortar esa posición para que no lleguen de ninguna forma a Moscú”, añade.

01.14 min El Grupo Wagner toma la ciudad rusa de Rostov

Por su parte, Navazo cree que un escenario de guerra civil enquistada “es muy difícil de imaginar”. “El Grupo Wagner no tiene territorio, no se puede retirar a una región o no puede aislarse en una zona. Es muy difícil imaginar que se queden una región de Rusia esperando a la siguiente interacción y tratando de montar un orden político alternativo”, explica.

Por ello, el profesor cree que “lo más probable es que haya un golpe de Estado rápido que pueda acabar en poco espacio de tiempo, como cuando se retiró a Yeltsin en su momento o en otras situaciones en la historia, como nuestro propio del 23F”.

“El escenario más plausible es que se resuelva rápido, no sé a favor de hacia qué bando, pero una resolución rápida parece más probable”, añade.

Además, Navazo cree que la posibilidad de que haya un levantamiento popular es “insustancial”. “Incluso si hubiera una manifestación popular, probablemente sería auspiciada por uno de los bandos, pero una manifestación popular por sí sola siempre, eventualmente, tiene que ser capitalizada por un poder más duro”, recalca.