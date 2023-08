La muerte del fundador y líder del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, al caer en Rusia el avión en que viajaba con varios colaboradores, presenta multitud de incógnitas y ha desatado las especulaciones. En primer lugar, sobre el propio suceso, del que ya muchos, para empezar sus partidarios, no dudan en acusar al Kremlin.

Pero también sobre la situación interna en el régimen ruso, y sobre el futuro del grupo de mercenarios, que ha sido la punta de lanza de Rusia, primero en África y después en Ucrania.

Desaparece el hombre que desafió a Putin

Tanto los partidarios de Wagner como las autoridades ucranianas y la Casa Blanca apuntan a la implicación del Kremlin en la muerte de Prigozhin. Sería, aducen, un ajuste de cuentas por la revuelta de los Wagner hace dos meses, cuando marcharon hacia Moscú. Ese movimiento ha sido el mayor desafío al presidente ruso, Vladímir Putin, desde que está en el poder.

Tras la asonada, Prigozhin viajó a Bielorrusia y adoptó un perfil más discreto. En su último vídeo en redes sociales, el primero tras el motín, insinuaba que se encontraba en África, pero el avión en el que ha muerto volaba de San Petersburgo a Moscú.

Los analistas consultados por RTVE son prudentes, ya que la información aún es incompleta y proviene de fuentes oficiales rusas. No descartan un accidente, pero reconocen que la posibilidad de que haya sido una venganza de Putin es muy fuerte.

Así lo señalan los indicios conocidos hasta el momento y "el modo de operar" del presidente ruso, según ha explicado a RTVE.es José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional en ICADE y experto en el espacio ex-soviético.

López recuerda el reguero de muertes sospechosas y asesinatos políticos, incluso en el extranjero, de opositores a Putin u observadores independientes de la realidad rusa. Fue el caso de Alexander Litvinenko (2006) Boris Nemtsov (2015) o Anna Politkóvskaya (2016), entre otros.

"Podríamos estar no solo ante una revancha o una respuesta, como suele hacer Putin, sino ante el corte de algunos de los escenarios que se plantearon después del intento golpista", considera el profesor de ICADE.

“Prigozhin molestaba, creaba más problemas que los que podía resolver“

"Prigozhin molestaba, creaba más problemas que los que podía resolver", ha explicado por su parte en La Hora de La 1 Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Putin querría "controlar a Wagner, al que sigue necesitando, pero eliminar a quien ha retado su poder", ha añadido.

03.50 min Núñez Villaverde: Prigozhin "molestaba" a Putin - Ver ahora

"Las sospechas sobre el papel del gobierno ruso van a seguir existiendo", reconoce a RTVE.es Juan Tovar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos. "Me extrañaba que no hubiera habido una respuesta clara a la rebelión de Prigozhin, porque Putin no ha sido una persona que haya mostrado piedad o una actitud condescendiente ante la rebelión".

El gobierno ruso, de momento, no se ha manifestado ni sobre la muerte de Prigozhin ni sobre las sospechas sobre su implicación.