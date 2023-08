Zelenski ha agradecido a Arabia Saudí por albergar una reunión que considera "muy importante porque en asuntos como la seguridad alimentaria, el destino de millones de personas en África, Asia y otras partes del mundo depende directamente de la rapidez con que el mundo implemente la Fórmula de la Paz".

“Tomorrow in Jeddah – in Saudi Arabia – a meeting of advisors to heads of state and representatives of the Ministry of Foreign Affairs regarding the Peace Formula will begin. Many countries will be represented, different continents, including the countries of the Global South. It… pic.twitter.com/FJrXwd6Ed0“