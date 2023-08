Resumen de la guerra entre Rusia y Ucrania el 2 de agosto de 2023 | El ataque ruso contra el puerto de Izmail, en el Danubio, eleva el precio del trigo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha hecho público este miércoles un vídeo en su cuenta en la red social Twitter en el que asegura su país ha sido atacado por 37 drones durante la noche, de los que "algunos" han sido derribadas. "Afortunadamente, no ha habido heridos", ha explicado. Los ataques se han dirigido sobre todo a la región de Odesa: "Rusia está tratando de destruir la estabilidad de todo el mundo atacando nuestros puertos e infraestructura".

“There were 37 "Shaheds" in total during this one night. Some of them were shot down. But only part of them. Fortunately, people were not injured. There are hits in the southern areas – Odesa region, our ports. We are doing our best with our partners to increase the supply of air… pic.twitter.com/UZneIfmEKd“