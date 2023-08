El Ministerio de Defensa ruso ha informado también de un "intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con drones de ala fija contra instalaciones en el territorio de la península de Crimea". La defensa antiaérea habría derribado diez drones, mientras que otros tres fueron inhibidos con medios de guerra electrónica y se estrellaron sin alcanzar sus objetivos, según el parte castrense.

El próximo martes se cumplen dos meses del inicio de la esperada contraofensiva terrestre, (Rusia por su parte afirma que fue iniciada el 4 de junio), con el objetivo de retirar a las tropas rusas de sus territorios ocupados. Sin embargo, esta operación solo ha logrado leves progresos en algunas áreas, en particular en dirección a Melitópol y Berdiansk, en el sur, y a Bajmut, en el este, según el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra (ISW).

En un videomensaje a la población, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitió la noche del jueves que las tropas rusas oponen una fiera resistencia. "Las batallas son duras, los invasores intentan con todas sus fuerzas detener a nuestros muchachos", ha dicho. "Pero no importa lo que haga el enemigo, es la fuerza ucraniana la que domina", ha afirmado el mandatario ucraniano, al comentar la marcha de la contraofensiva de sus tropas, ralentizada también por la profusión de campos minados.

“In total, the terrorists have already launched at least 1961 "Shaheds" against Ukraine, and a significant number of them have been shot down. Unfortunately, not all of them. We are working to shoot down more – to shoot down as many as possible. We are working to have more air… pic.twitter.com/YFqQKhzQQw“