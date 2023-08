El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volder Türk, ha condenado la nueva sentencia dictada contra Navalni que, según ha señalado, "renueva los temores sobre un acoso judicial y un uso con fines políticos del sistema de justicia ruso".

La condena, según Türk, "se basa en acusaciones vagas, demasiado abiertas, sobre extremismo, y se dicta tras un juicio a puerta cerrada en las mismas instalaciones donde Navalni cumplía ya otras sentencias a prisión de 11 años y medio". "Llamo a las autoridades rusas a respetar sus obligaciones, poniendo fin a las violaciones de los derechos humanos contra Navalni y liberándole", ha indicado.

"El último veredicto en otro juicio falso contra Navalni es inaceptable. Reitero el llamado de la Unión Europea para la liberación inmediata e incondicional del señor Navalni", ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

“The latest verdict in yet another sham trial against Alexey @navalny is unacceptable. This arbitrary conviction is the response to his courage to speak critically against the Kremlin’s regime.



I reiterate the EU's call for the immediate and unconditional release of Mr. Navalny.“