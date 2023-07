María José, arqueóloga asalariada en Cartagena, no volvería a ser autónoma: "Solo volvería si tuviera frente a mí un proyecto muy, muy atractivo y con tiempo que me permita conciliar, pactando unos días de descanso sí o sí y, por supuesto, con unas condiciones económicas que aporten una regularidad a mi desarrollo familiar”. Gonzalo, desarrollador web asalariado en Valencia, tampoco volvería a ser autónomo. “Me ayudó mucho la cuota reducida, pero no conseguí crecer lo suficiente como para, luego, con la cuota total, me siguiera mereciendo la pena”.

Ambos eran autónomos y han conseguido un trabajo en el mismo sector y en el régimen general, de esos con nómina segura a final de mes, coincidiendo con el crecimiento del empleo tras las restricciones derivadas de la pandemia. Pero, como dice el refrán, una golondrina (o dos) no hacen verano.

Los datos Toca repasar los datos antes de entrar en los porqués. En junio había en España, de media, 3.351.381 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Su evolución ha sido muy pobre los últimos doce meses. Respecto al año pasado hay sólo 13 afiliados más, lo que supone un crecimiento del 0,0003% y el peor aumento en diez años. El mejor registro del año se produjo en abril, con una subida interanual que no llega ni a una décima porcentual. Todo mientras el régimen de asalariados imprime un crecimiento medio interanual los últimos doce meses del 3,4%. En conclusión, no es que haya menos autónomos (su número viene creciendo más o menos continuadamente desde el fin de las restricciones derivadas de la pandemia), pero el avance es muy lento, y más si lo comparamos con el régimen de los asalariados.