Para conmemorar el 500º día de la guerra, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado la Isla de las Serpientes, de la que Moscú se apoderó poco después del inicio de la invasión.

El contingente ucraniano que defendía esta pequeña roca del Mar Negro se negó a rendirse y mandó "a tomar por culo" al buque de guerra ruso 'Moskva', en un intercambio radiofónico que se ha convertido en símbolo de culto de la resistencia de Kiev. Los soldados ucranianos fueron finalmente capturados y canjeados por prisioneros rusos, pero el Moskva se hundió en el Mar Negro tras ser alcanzado, según Kiev, por misiles ucranianos y Moscú se vio obligado a abandonar la isla en junio de 2022.

"Hoy estamos en la Isla de las Serpientes, que nunca será conquistada por el ocupante, al igual que el resto de Ucrania, porque somos la tierra del coraje", ha defendido Zelenski en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que se le ve depositando flores ante un monumento conmemorativo en la isla. "Quiero dar las gracias aquí, desde este lugar de victoria, a todos y cada uno de nuestros soldados por estos 500 días", ha ñadido.

“500 days of the full-scale war.



Snake Island. The free island of free Ukraine.



I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.



Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm“