El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha defendido el ingreso de Ucrania en la OTAN tras recibir en Estambul a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien le ha asegurado que apoyará la reconstrucción de su país. El mandatario turco también ha indicado que espera que se extienda el acuerdo de la circulación del grano por el Mar Negro (expira el 17 de julio) y ha afirmado que seguirá esforzándose por poner fin a la guerra mediante las negociaciones tanto con Kiev como con Moscú.

"En el 500º día de la guerra del pueblo ucraniano en defensa de la integridad territorial y la independencia de su país, trabajamos por la paz", ha dicho Erdogan en la comparecencia conjunta, ya pasada la medianoche en el país euroasiático.

Sobre el acuerdo del grano, el presidente turco ha indicado que están estudiando cuánto tiempo pueden prorrogarlo después del 17 de julio. "Esperamos que se prorrogue al menos una vez cada tres meses, no cada dos. Haremos un esfuerzo en este sentido y trataremos de aumentar su duración a dos años", ha dicho Erdogan, que ha confirmado, por último, que Vladímir Putin le visitará en agosto.

Por su parte, Zelesnki ha asegurado que han mantenido unas "negociaciones muy importantes" y le ha agradecido a Erdogan el apoyo a la integridad territorial y soberanía de Ucrania.

Meeting with President Recep Tayyip Erdoğan @RTErdogan. Very important negotiations.



Security – both in our Black Sea region and Europe in general. I am grateful for the support of Ukraine's territorial integrity and sovereignty. Peace Formula. Protection of our… pic.twitter.com/FfsniYKZ7q“