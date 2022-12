El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado que se encuentra de viaje hacia a los Estados Unidos donde se reunirá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, y ofrecerá un discurso en el pleno del Congreso de ese país, en el primer viaje que realiza fuera de su país desde que comenzó la invasión de Rusia, el pasado 24 de febrero.

"De camino a EE. UU. para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania", aseguraba Zelenski en su cuenta de Twitter, en la que también ha confirmado que mantendrá una reunión con Biden.

Zelenski ha señalado que va a discutir con Biden sobre la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos y que además de ofrecer un discurso en el Congreso, mantendrá una serie de reuniones bilaterales.

“On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of ����. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between ���� and ����. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.“