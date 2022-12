Guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado este martes la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, uno de los puntos en los que los combates son más intensos entre los ejércitos ucraniano y ruso, según ha informado la oficina del presidente.

En los últimos días, Bahkmut ha sido escenarios de fuertes combates y se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales del Ejército ruso en Ucrania. Tras huir de la orilla derecha de Jersón, Rusia ha reorganizado sus unidades en esta sección del frente y ha reforzado su Ejército por tropas de la "movilización parcial" y mercenarios del grupo Wagner.

La visita de Zelenski se produce el mismo día en el que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha admitido que la situación en los cuatro territorios anexionados en Ucrania (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) es "extremadamente difícil".

En su discurso, Zelenski ha afirmado que Bakhmut sigue siendo el "punto más caliente en todo el frente" , de 1.300 kilómetros, ya que las fuerzas rusas intentan sin descanso romper las defensas ucranianas en la ciudad. "Bakhmut no solo está rompiendo al Ejército ruso, sino a los mercenarios rusos que vinieron para reemplazar las pérdidas entre los ocupantes", ha aseverado.

Acusa a Moscú de "desperdiciar vidas"

El presidente ucraniano ha afirmado que "Rusia ha perdido ya más de 99.000 soldados en Ucrania" y ha señalado que "dentro de las bajas entre los ocupantes serán 100.000".

"¿Para qué?", se ha preguntado Zelenski. "Nadie en Moscú puede responder a esta pregunta y no lo harán. Llevan a cabo la guerra y desperdician vidas humanas, las de otros, no las de sus seres queridos, no sus propias vidas, sino las de otros porque un grupo en el Kremlin puede reconocer los errores y teme la realidad", ha añadido.

Por su parte, el Estado Myor del Ejército de Ucrania ha cifrado este martes en "alrededor de 99.230" la cifra de militares rusos muertos en combate, incluidos 430 "liquidados" durante las últimas 24 horas.