El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo con imágenes tomadas tras el ataque. En él se ve que los dos pisos superiores son los más afectados del edificio, parcial o compleamente destruidos, y también vehículos quemados y otro bloque cercano de oficinas con todas sus ventanas destrozadas. "Lamentablemente, hay muertos y heridos (...) Definitivamente habrá una respuesta al enemigo. Una fuerte", versa la publicación de Zelenski.

“Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4“