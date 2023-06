El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha asegurado este viernes que su país quiere "mostrar resultados" en el campo de batalla antes de la próxima cumbre de la OTAN en Lituania del próximo 11 de julio. "Antes de la cumbre tenemos que mostrar resultados, pero cada kilómetro cuesta vidas", ha expresado Zelenskyy.

El ucraniano ha realizado estas declaraciones durante una visita de un grupo de periodistas de medios españoles en el palacio presidencial de Kyiv. Entre ellos estaba un equipo de RTVE junto a compañeros de 'El País', 'El Mundo', 'Agencia EFE', 'Cope', 'La Razón', 'La Sexta' y 'La Vanguardia'.

Durante la conversación, el dirigente ha reconocido a TVE que los planes de su ejército de lanzar una contraofensiva a Rusia se han ralentizado en los últimos meses. "Las lluvias torrenciales duran mucho tiempo, y eso ralentizó bastante algunos procesos", ha comentado.

Por ello, Zelenskyy ha pedido a sus socios europeos que sigan manteniendo el apoyo armamentístico a Ucrania. "Este otoño empezamos la contraofensiva y necesitábamos un resultado. Contábamos con ciertas cosas, pero la artillería llegó tarde", ha justificado "con todo el respeto" hacia sus "aliados".

"Nosotros paramos porque no podíamos avanzar. Avanzar significaba perder a la gente y no teníamos artillería", ha añadido.

"Somos muy cautelosos en este aspecto. Las cosas rápidas no siempre son seguras", ha opinado. "Si a mí me dicen que serán dos meses y morirán miles de personas, o si serán tres meses y muere menos gente. Por supuesto, yo elijo la segunda", ha expresado mientras ponía en valor las vidas humanas. "Incluso diría que fuesen cuatro o cinco meses y sin pérdidas. Entre el tiempo y las personas humanas, la gente es lo más importante", ha añadido.

“Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en una entrevista a RTVE: "La OTAN no es OTAN sin Ucrania. (...) Tenemos un ejército muy potente con una experiencia muy grande. En el continente europeo no hay tal ejército como el ucraniano" https://t.co/9UU8EprMX7 pic.twitter.com/tfhhWFg2J8 “

"Estamos muy agradecidos por este apoyo. El que sea elegido por el pueblo de EE.UU. lo comprenderá. Lo importante es no perder el apoyo de estos dos partidos. Estados Unidos es líder en armas y finanzas y no podemos perderlo", ha declarado.

Zelenskyy ha aprovechado la conversación para valorar la situación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su imagen internacional en el resto del mundo. En ese sentido, el presidente ucraniano ha dicho que "Putin está más amenazado que yo" porque "a mí solo me quieren matar en Rusia, a él, todo el mundo".

"No podemos perder el apoyo de EE.UU"

"Rusia está débil"

Respecto a los últimos acontecimientos ocurridos en Rusia con la fallida rebelión y posterior acuerdo con el grupo de mercenarios Wagner, Zelenskyy ha asegurado que son una muestra de "debilidad" en el gobierno de Putin.

"La revuelta y avance de los Wagner quiere decir que el país está débil y no controlan las situaciones complicadas. No son conscientes de lo que ocurre. No lo controlan todo", ha afirmado ante la prensa española.

En opinión del dirigente ucraniano, esta situación es una oportunidad que tiene que ser utilizada por su ejército. "Hay varios Putin con apellidos diferentes. La situación está muy floja y partiendo de ella tenemos que utilizarla para expulsar al enemigo de nuestra tierra", ha proclamado.

Mientras tanto, Zelenskyy ha ordenado tras reunirse con los medios españoles reforzar la frontera norte ante la llegada a Bielorrusia del jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, y de algunos de sus comandantes, mientras que el Ministerio de Defensa del país ha informado de avances en todas las direcciones.