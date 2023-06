La rebelión que protagonizó Yevgueni Prigozhin, el dueño del grupo Wagner, cuestiona el ritmo al que se enfrentarán el ejército ruso y el ucraniano en el campo de batalla. Los ataques y contraataques no cesaron durante los días de máxima tensión. La marcha de una columna insólita de insurrectos hacia Moscú tras tomar Rostov, el pasado sábado, no paralizó el conflicto. Ucrania, con la contraofensiva en marcha, lleva tres semanas tanteando el territorio, viendo por dónde puede penetrar en un frente que va desde el sur, pasando por Jersón, Melitopol, Zaporiyia, y Bajmut hasta Járkov.

El ejército regular ruso no ha abandonado la línea defensiva y los analistas coinciden que aún es pronto para predecir cómo la rebelión de Prigozhin afectará al escenario bélico. Pero hay algunas certezas: ha sido un acontecimiento que ha sacado a la luz la vulnerabilidad de Vladímir Putin; que no perjudica a Volodímir Zelenski; y que es una clara victoria moral para las tropas ucranianas.

Pero, ¿cómo afectará esto en la práctica la guerra de Rusia contra Ucrania? "Su retirada no tiene un efecto a corto plazo", responde Ruth Ferrero-Turrión, analista e investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Según funcionarios estadounidenses y analistas consultados por The New York Times, las tropas ucranianas "no han detectado aún ninguna brecha inmediata" en las defensas rusas de las que sacar provecho. El día de la rebelión, Rusia lanzó 40 misiles y este martes al menos diez personas han muerto y unas 60 han resultado heridas en un ataque ruso contra un restaurante en el centro de Kramatorsk, capital administrativa de Donetsk, en el este de Ucrania. "Es un indicativo de que la guerra sigue su rumbo", añade.

Una victoria moral para Ucrania Lo ocurrido no puede perjudicar en ningún modo a las filas de Zelenski. "Genera dudas sobre la capacidad militar de Moscú y sobre la unidad del país", asegura Félix Arteaga, investigador principal para la seguridad y la defensa del Real Instituto Elcano. En el plano moral es un incentivo importante y un alivio para la contraofensiva, porque "desde que se inició no ha habido ningún avance exitoso, nada que haga prever que va a ser una contraofensiva rápida en la que se consigan grandes avances en el terreno". "Es un beneficio moral", insiste Arteaga. Todas las críticas, divisiones y tensiones al otro lado "pueden generar unas oportunidades a medio y largo plazo sobre acortar el tiempo de guerra", afirma Víctor Savkiv, analista y politólogo ucraniano. Ferrero-Turrión coincide que puede ser una ayuda más "psicológica que material". Subraya la capacidad de Putin de acatar pronto la rebelión, algo que “ayuda a mantener mayor estabilidad y tranquiliza la situación en el frente de batalla”, asegura. Los soldados ucranianos en estos momentos celebran la retirada de los paramilitares que les desgastaron en Bajmut. La viceministra de Defensa ucraniana ha informado de avances de “entre uno y dos kilómetros” en las últimas horas en esta ciudad estratégica. El Ministerio de Defensa británico ha afirmado en su último informe de inteligencia que "Ucrania ha ganado ímpetu en sus asaltos alrededor de Bajmut", y que "en una operación de varias brigadas, las fuerzas ucranianas lograron avances en los flancos norte y sur de la ciudad" de la región de Donetsk. "La rebelión de Wagner no beneficia a Rusia ni fortalece las posiciones de Rusia", opina por su parte Daria Gavrilova, periodista independiente rusa. “Ucrania ha ganado ímpetu en sus asaltos alrededor de Bajmut “ Gavrilova quiere aclarar que Prigozhin podría contar con apoyos militares, pero no a nivel de sociedad civil. "Mejor lo conocido que lo malo por conocer", bromea. "Son sentimientos encontrados. Por fin alguien se levanta contra Putin, pero mirando quién es, da un poco de miedo", dice.

Rusia pierde a los combatienes "más motivados" Los Wagner tomaron la totalidad de Bajmut en el aniversario de la caída de Mariúpol. Las voces expertas recuerdan que la compañía privada ha contado con "tropas más motivadas, mejor pagadas y con más experiencia", argumenta el investigador del Real Instituto Elcano. Se centraron en una ciudad estratégicamente importante para "demostrar que ellos pueden lograr lo que las Fuerzas Regulares no pueden", dice. Se han comparado constantemente con las Fuerzas Armadas, han criticado la capacidad militar del Kremlin y sobre todo han puesto en cuestión la estrategia de su cúpula militar. “Se trata de tropas más preparadas, mejor equipadas y que han sido más efectivas en el frente de batalla de Rusia”, coincide Savkiv. Sus integrantes vienen de cárceles, no son profesionales y no se plantean respetar las propias normas de la guerra. "Han atacado directamente a civiles, ejecutado a soldados, han utilizado municiones con sustancias radioactivas y, sobre todo, han utilizado a sus combatientes como carne de cañón", enumera. Este último elemento ha agotado a las fuerzas de Kiev que se han visto obligadas a "un cuerpo a cuerpo con gente dispuesta a morir, no tienen reparo ni miedo". Así que su retirada, coinciden, es una "buena noticia para los soldados ucranianos". Han actuado "sin ningún código moral tanto como unidad como de forma individualizada", argumenta Félix Arteaga. Se ha visto en África y en otros conflictos. En términos bélicos "no parece que lo ocurrido vaya a afectar al campo de batalla, más allá de que en un primer momento pudo haberse dado una desmoralización por parte de los soldados rusos", insiste Ferrero-Turrión.

La desmoralización de las tropas rusas Ahora las Fuerzas Armadas "intentarán levantar esa moral y tendrán que tomar decisiones oportunas para que la cadena de mando del Ejército siga funcionando de forma adecuada", añade la investigadora. "Hay una desilusión, incluso por parte de aquellos que defienden la guerra y se alzarán más las voces criticas", asegura la periodista rusa. Hay que recordar que los mercenarios, tras conquistar Bajmut, se fueron instalando en instalaciones alejadas de la primera línea del frente en una fase de recuperación. En las posiciones defensivas ha estado siempre el ejército regular del Kremlin. Lo que hay que tener en cuenta, dice, es que el grupo Wagner ha dado los resultados más efectivos para el ejército ruso, en general. Por lo que ahora puede reinar cierta desilusión dentro de las tropas. "Rusia está en posiciones de defensa y los mercenarios fundamentalmente se suelen posicionar en situaciones de ataque", alega. Por lo tanto, el ejército regular puede aguantar en la defensa, no atacar, pero dificultar el avance ucraniano. "No parece que vaya a darse una desarticulación del régimen, Putin continuará liderando el país. Por lo que no habrá cambios importantes y en la guerra tampoco", explica especialista en conflicto. El motín no se ha organizado contra Putin, sino contra las estructuras y mandos al frente del Ministerio de Defensa. Disputas que no son nuevas y que habitualmente han existido dentro del Kremlin. "Sí que queda minada la autoridad del presidente ruso, pero el sistema continúa porque no se cuestiona", añade. “Si que queda minada la autoridad del presidente ruso, pero el sistema continúa porque no se cuestiona“ Arteaga considera que la contraofensiva de Kiev a gran escala como se esperaba aún no se ha producido. "Se está produciendo una concentración de fuerzas ucranianas para vencer en la línea del frente un poco más arriba o más abajo, mientras los rusos montan maniobras de contraataques", dice. Ninguno de los dos bandos tiene de momento la capacidad de concentrar fuerzas. La capacidad de reserva, en ambos lados, es limitada para acumular fuerza. "Por lo que la contraofensiva va lenta y va para largo", dice.

¿Cuál será el papel de Prigozhin en Bielorrusia? ¿Hasta qué punto todo lo ocurrido va a debilitar el mando ruso? Prigozhin ha protagonizado victorias en el campo de batalla. "Su figura ha ido ganando simpatía entre combatientes rusos como entre los rusos por expresar críticas que muy poca gente se atrevía a expresar", dice el analista ucraniano. Ahora, dicen los expertos, está por ver el futuro del grupo Wagner. ¿Qué papel jugará Prigozhin exiliado en Bielorusia? ¿Cuáles serán sus mensajes a partir de ahora? ¿Dejará de criticar a la cúpula militar? Una de las grandes incógnitas es la inseguridad en el frente norte, donde comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022. En la frontera de Ucrania con Rusia y Bielorrusia. "No sería descabellado pensar que podría ser una amenaza desde el norte, porque Bielorrusia ha sido ya una vía para atacar a Ucrania. Lograrían desviar las tropas ucranianas del este y sur de Ucrania para ampliar un poco aún más el frente de batalla”, dice el politólogo ucraniano. Sin embargo, el investigador del Real Instituto de Elcano considera que Lukashenko ha mantenido una neutralidad “activa” y no va a encender fuego en su frontera "si no está clara una victoria final de Rusia". Los primeros testigos de la invasión rusa: así es la zona cero en la frontera norte de Ucrania EBBABA HAMEIDA (Enviada especial a Ucrania) / PABLO TOSCO (Fotos) Prigozhin ha señalado que su grupo "debía dejar de existir el 1 de julio a consecuencia de las intrigas" de la élite militar rusa. Esa es la fecha impuesta por el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, para que todos los voluntarios que participan en la guerra firmen contratos con Defensa, condición rechazada por Wagner. "El objetivo de la marcha era evitar la desaparición de Wagner (...) No teníamos el objetivo de derrocar el régimen existente y el gobierno legalmente elegido", aclaró Prigozhin en un mensaje de audio de once minutos. El líder de los Wagner pedía la cabeza del Ministro de Defensa, que tras la rebelión ha vuelto a aparecer más arropado y reforzado por Putin. El departamento ha anunciado la transferencia de material militar pesado que estaba en manos de los mercenarios a las tropas regulares. El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha retirado los cargos contra el dueño del grupo Wagner y el resto de rebeldes. También el líder de la Guardia Nacional rusa, Viktor Zolotov, una de las formaciones responsables de la seguridad del Estado, ha asegurado que recibirán tanques y otros equipos pesados.