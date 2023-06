0:01

El diario ruso The Moscow Times ha informado, citando fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia, de la detención del general ruso Serguéi Surovikin por presuntos vínculos con la sublevación del grupo de mercenarios Wagner del pasado fin de semana. "El asunto con él no estaba OK. Para las autoridades. No puedo decir más", señala una de las fuentes citadas por el periódico. Según la otra fuente, "por lo visto él (Surovikin) eligió el bando (de Wagner) y lo agarraron por los huevos". Sin embargo, se negó a revelar el paradero del general ruso al afirmar que "es una información que no se comenta aquí ni en los canales internos".