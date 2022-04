El Ayuntamiento de Leópolis (Lviv en ucraniano) está en el centro de la ciudad. Dos leones presiden su entrada. El alcalde, Andriy Sadovyi, recibe a Radio Nacional en una sala anexa a su despacho. Una estancia austera en la que destacan una bandera de Ucrania, un icono de la Virgen y un cuadro del príncipe León de Galiztia, hijo del fundador de Lviv.

Andriy Sadovyi pasa ahora practicamente el día entero allí, organizando un lugar que el mismo define como "el centro de refugiados más grande del mundo". Cuenta que en los últimos 41 días han llegado hasta 200.000 personas, que ahora conviven con los más de 700.000 habitantes habituales de esta ciudad situada a unos 75 kilómetros de la frontera polaca: "Los recibimos como si fueran parte de nuestra familia".

En los últimos días han aumentado los bombardeos cercanos a esta zona. El alcalde dice que todas las ciudades de Ucrania están amenazadas, pero que casi se han acostumbrado: "Hemos aprendido a bajar a los refugios cuando suenen las sirenas, pero al mismo tiempo tenemos que seguir con la producción, porque vamos todos con el mismo objetivo: ayudar al ejercito ucraniano".

Mira al futuro con esperanza, cree que "ganará la democracia" y califica a Rusia de país "nazi": "La paz solo es posible después de la victoria porque Rusia es un país nazi. Están matando a las personas civiles, a la población de un modo violento. Están violando a las mujeres y matando a los niños". Pide por eso más medidas contra Putin: "Tenemos que vencer a ese país y aislarlo para los próximos 50 años: no mantener contactos, ni económicos ni nada, solo así podemos combatir este régimen".

Medicamentos y comida

Atender a quienes llegan en trenes procedentes de Bucha o Mariupol es la prioridad actual de los servicios públicos que aunque, según el alcalde, invierten un millón de dólares diario, necesitan comida y medicamentos. Hace un llamamiento a España, a sus alcaldes, para que colaboren: "Vivimos como dos ciudades. España puede ayudar, financiar medicamentos y productos de comida (...) Estamos luchando contra un régimen totalitario y la democracia va a vencer".

Aunque durante toda la entrevista ha sido nuestra compañera Ariadna Mishchuk quien ha ido traduciendo sus palabras en ucraniano, Andriy Sadovyi se despide de nosotros con un "gracias" en español y una frase en inglés: "Never give up, only victory". No se rendirán hasta la victoria.