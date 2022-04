El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general Igor Konashenkov, ha anunciado la batalla final para controlar Mariúpol. Según Konashenkov, a las 6:00 horas de la mañana del miércoles, hora local, se ha retirado la propuesta a los militares ucranianos para entregar las armas y salir por una ruta segura.

"Tomando en consideración el desinterés de Kiev de conservar la vida de sus militares, Mariúpol será liberado de las unidades nacionalistas por las Fuerzas Armadas de Rusia y la República Popular de Donetsk", ha anunciado el general.

“In order to hide the evidence of their crimes, ���� occupiers used mobile crematoria in Mariupol. They destroyed the bodies of hundreds of tortured and murdered citizens. "The world has not seen a tragedy on the scale of Mariupol since the Nazi camps," said mayor of the city.“