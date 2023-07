Trump presionó al gobernador de Arizona para que anulara el triunfo de Biden

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump presionó a finales de 2020 al entonces gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, para que anulara el triunfo electoral del demócrata Joe Biden en ese estado, según han informado este sábado el diario The Washington Post y la cadena CNN.

