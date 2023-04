El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes que se presentará a la reelección en los comicios que se celebrarán en noviembre de 2024.

"Cada generación tiene un momento en el que tiene que alzarse por la democracia, alzarse por sus libertades fundamentales. Creo que es la nuestra. Vamos a acabar el trabajo", ha indicado el mandatario en un vídeo publicado a través de su red social en Twitter titulado 'Libertad', en el que ha confirmado que volverá a optar a la Presidencia de Estados Unidos.

El presidente, quien con 80 años es el mandatario de más edad de la historia de Estados Unidos, llevaba meses diciendo que tiene intención de optar a la reelección.

“Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly“