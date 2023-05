Los gustos, filias y fobias de nueve personas deciden el premio más prestigioso del cine. La Palma de Oro se anuncia este sábado en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes y las apuestas y rumores se disparan en la ciudad: desde los supuestos gustos de cada miembro del jurado hasta los cineastas que han sido vistos por la Croisette y, por tanto, pueden acudir a la gala que comienza a las 20.30 h..

“Será el primer año de la historia del festival en el que no hay rumores porque vamos a mantener la boca cerrada”, presumía el presidente del jurado, Ruben Östlund, el primer día del certamen. En su mano, y en la de Brie Larson, Paul Dano, Denis Ménochet, Julia Docournau, Damián Szifrón, Maryam Touzani, Rungano Nyoni y Atiq Rahimi, está el palmarés de una sección oficial en la que ya hay seis ganadores anteriores de la Palma y la duda es si apostar por un nuevo ganador será decisivo.

En segundo lugar, la impactante concepción de la narración, que detalla el día a día de la familia de Rudolf Höss: los juegos en el jardín, las reuniones con invitados, los paseos por el campo, mientras el horror es el fondo que se intuye, pero no se muestra . Y, en tercer lugar, su esmerada frialdad en el punto de vista e impactante utilización del sonido y música. Como guinda, sería cierto homenaje póstumo a Amis, fallecido el día de la proyección de la cinta en Cannes .

La chimera, de la italiana Alice Rohrwacher , es de largo la película más original de la competición porque el universo de su directora no es solo único, sino que parece fuera de control. Al contrario que el Lazzaro feliz, Rohrwacher filma un protagonista más oscuro ( Josh O'Connor ), un ladrón de tumbas peleado con el mundo. Poesía, carnaval, esencia, belleza, ternura, tradición renovada del cine italiano: el universo de Rohrwacher se puede descomponer y analizar, pero merece un adjetivo propio. Rohrwacher ya ha ganado el Premio Especial del Jurado (La maravilla) y el Premio a mejor guion (Lazzaro feliz).

About dry grasses, del realizador turco Nuri Bilge Ceylan es un hondo drama sobre un profesor de la Anatolia rural con una especial dedicación hacia a una alumna adolescente. La película, un estudio demoledor sobre un sociópata , puede ser la más redonda de la competición, pero su mayor escollo para lograr la Palma es que el cineasta turco ya la logró en 2014 con Sueño de inverno , de la que toma prestada la estructura para profundizar en un protagonista más miserable.

Las candidatas: Monster, Perfect days, About dry grasses , Fallen leaves y La chimera

Las posibles sorpresas: Anatomía de una caída, Youth (Spring) y May December

Entre el grupo de películas francesas de la competición destaca el drama judicial de Justine Trier sobre la muerte de un hombre tras caer del segundo piso de en su chalet de los Alpes franceses. Su mujer (Sandra Hüller, favorita para el premio a mejor actriz) es acusada como única sospechosa posible. A partir de ahí, la auténtica disección es la del matrimonio, las insatisfacciones vitales, y la propia justicia. Una película con todo el esqueleto del género que evita todos los tópicos.

Youth (Spirig), del chino Wang Bing, es el único documental a competición -y un trabajo monumental- sobre los trabajadores textiles de la ciudad de Zhili, a los que acompañó rodándoles durante cuatro años. Una inmersión con la virtud de retratar a los trabajadores no solo en su explotación sino en la energía de su juventud. Sería la Palma de Oro más radical y el primer documental en ganar desde Farentheit 9/11 de Michael Moore.

May december, de Todd Haynes, convierte un material de telefilme en un juego de tonos en el que cabe lo turbio, el humor negro, límites morales y azotes a la industria del cine. Natalie Portman interpreta a una estrella de cine que se instala en Savannah (Georgia) para conocer a la mujer en cuya vida se inspira una película que va a protagonizar: la historia de una mujer (Juliane Moore) que mantuvo una relación con un niño de 13 años con el que se casó al cumplir la mayoría de edad.

Más lejos, aunque con posibilidades para rascar en la pedrea del palmarés se sitúan películas como Club Zero, de Jessica Hausner, farsa que explora los mecanismos del fanatismo a través de una profesora de nutrición que lleva a sus alumnos a no comer en absoluto. O The Oak Tree, la despedida del cine de Ken Loach que aborda la relación entre el auge del racismo y la precariedad de la clase trabajadora para ofrecer esperanza sobre un futuro en convivencia comunitaria.