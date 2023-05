Cannes bipolar: la explotación textil china al desnudo en pleno desfile de alta costura

La segunda jornada de competición por la Palma de Oro dibujó el amplísimo espectro de las posibilidades del cine. La película más interesante del día era el regreso del documental, históricamente ignorado en el certamen, a la competición. El documental Youth (Spring), del realizador Wang Bing, es un trabajo descomunal (especialmente por sus tres horas y media de duración) sobre los trabajadores textiles en China, mientras que Black Flies, de Jean-Stéphane Sauvaire , es un convencional drama sobre médicos de emergencias en Nueva York cuyo único reclamo era la presencia de Sean Penn.

Wang Bing pasó cinco años, entre 2014 y 2019, filmando en la ciudad de Zhili a los jóvenes trabajadores que confeccionan pantalones o chaquetas ‘Made in China’ a cuatro yuanes (unos 10 céntimos de euros) la pieza. En el mismo momento que la alta costura de la alfombra roja de Indiana Jones y el Dial del Destino desfilaba por la alfombra roja, Cannes ofrecía una ventana directa a una realidad conocida y conscientemente ignorada por occidente. La bipolaridad de la sociedad humana concentrada en apenas unos metros.

El cine de Wang denuncia por abrasión. Su ascética propuesta acompaña a los trabajadores en la intimidad de sus dormitorios grupales, en sus interminables y extenuantes jornadas de incesante traqueteo de máquina coser. La intemperie del capitalismo rampante chino queda expuesta en la imposibilidad de negociar de los trabajadores con sus patrones: charlas en la sencillamente les niegan la posibilidad de cualquier mínima mejora. En un rótulo final, el documental explica que en Zhili existen 18.000 empresas textiles con 300.000 trabajadores, la mayor parte inmigrantes de otras regiones del país.

La intención de Wang no es recrearse en la explotación del hombre por el hombre, sino en capturar la energía de la juventud: no son más que personas con 20 años con los juegos y tonteos de la edad. Es complicado entender por qué Wang no ha renunciado a acortar el metraje (al parecer además su intención es una trilogía de nueve horas de duración) pero tal vez su humanismo le ha impedido prescindir que momentos con qui