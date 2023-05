La película del Festival de Cannes era Killers of the Flower Moon. Colas infinitas bajo la lluvia de la tarde han precedido el regreso de Martin Scorsese, presente en la alfombra roja con dos de los actores de su vida, Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, paralizando la actividad del resto del certamen, y con el aura de ser su cinta más ambiciosa en cuanto a producción y duración (tres horas y media).

Al acabar la proyección, moderados aplausos: el público de Cannes lo esperaba todo de un pope tan querido del cine. Killers of the flower moon está lejos de aburrir, pero es una película plana y contenida para la dinamita que lleva dentro, con más diálogos y explicaciones que la combinación de puro cine negro y western que prometía.

Basada en el libro de investigación periodística de David Grann (Los asesinos de la luna), Killers of the flower moon parte de la tremenda historia real de los indios osage. Expulsados de sus tierras a finales del siglo XIX, fueron desterrados a un condado ventoso y pelado, unas colinas casii yermas de Oklahoma. La ley les otorgó su propiedad: los llamados headrights, que incluían derechos sobre la explotación mineral de su terruño y que no podían ser vendidos ni traspasados sino por herencia. Papel en principio mojado que se convirtió en literalmente en oro negro: el subsuelo de las colinas era un maná petrolífero.

Fue su gloria y condena. El ‘negocio de los indios’ era el eufemismo con el que se conocía a una cultura del asesinato que sembró el terror en la población osage: entre 1907 y 1923 la cifra oficial contabilizó 24 asesinatos, pero la cifra real es seguramente mayor entre los 38 indios de media que murieron cada año. Muchos crímenes jamás han sido investigados.

Decenas de oportunistas de la peor calaña acudieron al condado osage para hacerse con los headrights a cualquier precio. El sistema consistía en emparentarse en matrimonio de algún modo y heredar así ante un posible fallecimiento del osage. La conspiración alcanzó tal dimensión que el recién nacido FBI, entonces un oscuro departamento burocrático que levantaba, vio la posibilidad de anotarse un buen tanto mediático investigando el caso.