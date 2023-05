El primer y único debate a seis entre los candidatos a la Alcaldía de Madrid no ha despejado el panorama de pactos tras las elecciones municipales del 28M. El actual alcalde y candidato a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida, no se ha mojado pese a la mano tendida tanto de Ciudadanos como de Vox, mientras que los partidos de izquierda sí que han mostrado su voluntad de gobernar juntos y consideran posible un "cambio progresista" en la capital.

En el debate emitido este lunes en Telemadrid han participado, además de Almeida, Rita Maestre (Más Madrid), Begoña Villacís (Ciudadanos), Reyes Maroto (PSOE), Javier Ortega Smith (Vox), y Roberto Sotomayor (Podemos).

El debate ha tomado forma por momentos de cara a cara entre Almeida y Maestre, acostumbrados a confrontar el uno con el otro como alcalde y líder de la oposición en el Ayuntamiento. El primero ha sacado pecho de su gestión en los últimos cuatro años y ha asegurado que "en 2023 tenemos el mejor Madrid que nunca nos hemos dado entre todos". Ha contrapuesto su modelo al del "trío del apocalipsis" de la izquierda, que "ha caricaturizado" Madrid.

Por su parte, Maestre ha insistido en su experiencia formando parte del equipo municipal de la exalcaldesa Manuela Carmena, entre 2015 y 2019, y ha criticado que, a diferencia de aquella legislatura, "nadie puede decir en qué le ha cambiado la vida el Gobierno de Almeida". Ha lamentado que es el alcalde "de echar balones fuera" a la hora de afrontar problemas como el de la vivienda y le ha definido como "el alcalde que odiaba a los árboles" por haber cortado "78.000" durante su mandato, en algunos de los momentos más acalorados del encuentro.

Según el promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE , el PP ganaría con claridad pero no llegaría a la mayoría absoluta (se quedaría en 27 concejales cuando esta se sitúa en 29), por lo que necesitaría de los votos de Vo x (cinco concejales uno más que en 2019). Más Madrid sería segunda fuerza y lideraría la oposición, mientras que el PSOE quedaría en tercer lugar y Podemos y Ciudadanos no entrarían. Actualmente, Almeida comparte gobierno con Ciudadanos gracias a los votos de Vox en 2019.

Desde la izquierda, Maestre ha señalado que "si los números dan habrá un gobierno progresista" y ha advertido de que "Almeida y Ortega Smith van a llegar a un acuerdo el día siguiente de las elecciones", lo que supondrá la entrada en el equipo de gobierno municipal de "los que gritan mono a Vinicius" . También se ha pronunciado en el mismo sentido Sotomayor, quien ha defendido que "si entramos con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid el próximo 29 de mayo habrá un gobierno progresista" . Ha celebrado haber conseguido sumar a Izquierda Unida y Alianza Verde en una candidatura, pero ha lamentado que la candidata de Más Madrid "no hubiera querido sumar" al no haber presentado una candidatura conjunta también con su formación.

Mientras, Ortega Smith ha advertido al alcalde que "la izquierda va a pactar y se va a poner de acuerdo", por lo que se ha comprometido a "conformar un Gobierno de coalición con Almeida" si ninguno de los dos llega a la mayoría absoluta. El regidor madrileño no ha recogido el guante ni del candidato de Vox ni de la de Ciudadanos, quien le ha propuesto revalidar el pacto de gobierno actual, y se ha limitado a asegurar que quiere conseguir una "mayoría amplia".

En materia de pactos, Villacís, que además de candidata de Ciudadanos es vicealcaldesa, se ha reivindicado la "única" que no va a dejar "nunca" entrar a un Gobierno a los "extremistas", a los que ha situado en Vox y Podemos. Preguntada por Almeida sobre si esto significa que pactaría con PSOE y Más Madrid, ha respondido que los números no darían.

La contaminación o la tala de árboles, en el centro del debate

Almeida ha defendido que en 2023 Madrid ha tenido los "mejores primeros cuatro meses de calidad del aire" y ha situado sus políticas de movilidad alejadas de aquellos que dicen "que no había que hacer nada", en referencia a Vox, y del "histerismo climático" de la izquierda. Por su parte, Maroto ha criticado que "con el modelo de Almeida han vuelto los atascos en Madrid", y si llega a gobernar con Vox, la movilidad "colapsará".

Enseñando el cartel electoral de Almeida en 2019, Ortega Smith ha ironizado: "Pido que me ayuden a buscar a esta persona, fue el que en 2019 prometió acabar con Madrid Central. Si lo encuentran la recompensa son 337 millones que se han recaudado en multas".

"Me alegro de que Almeida haya pasado de llevar Madrid central a los tribunales a presumir de los buenos datos de calidad del aire", ha subrayado la candidata de Más Madrid, quien ha defendido que esta mejora se debe precisamente a Madrid Central, la zona de bajas emisiones del centro de la ciudad que puso en marcha Carmena, y ha criticado la política "errática" del alcalde.

Durante este bloque del debate, Maestre ha cargado duramente con la factura ambiental de la última legislatura. "Va a pasar brevemente por la historia de Madrid como el alcalde del parque de La Gavia seco, de los 78.000 árboles menos, como el alcalde de las talas de árboles. Hasta el Financial Times lo dice, Almeida, eres el alcalde del cemento", le ha espetado, a lo que el aludido ha pedido no usar argumentos "infantiles". También le ha reprochado a Maestre que en la legislatura de Carmena en el poder se talaron "100.000 árboles más" que en su mandato, y que aquel fue el "primer Gobierno en la democracia que no dejó ni una zona nueva verde en esta ciudad".

Sotomayor ha denunciado también "la tala del mismo número de árboles que seis veces lo del parque de El Retiro", frente a Villacís, quien ha explicado que 70.000 de los aproximadamente 90.000 árboles perdidos se debieron a Filomena. Los candidatos también han chocado por Bicimad, el servicio de alquiler público de bicis en Madrid, un servicio que ha logrado su "número más alto de usuarios" y se ha extendido a todos los distritos, según Almeida, mientras que Maestre, Maroto y Sotomayor han criticado su gestión, por la cual "no hay bicis" disponibles.