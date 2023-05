Hace unos años, los bancos regalaban televisores con el fin de captar clientes y que estos depositaran allí sus ahorros. Ahora las entidades hacen lo mismo con dinero en efectivo, pero solo si se domicilia la nómina. Esta es una forma que con la que las entidades quieren vincular a unos consumidores que, por otro lado, siguen reclamando a la banca que suba la remuneración de los depósitos.

Entre las ofertas más agresivas de los bancos está la de dar hasta 1.000 euros a cambio de mover sus ahorros, algo que no dudan en transmitir a potenciales clientes. "Recibo publicidad constantemente para que lleve mi cuenta a otro banco", explica una usuaria a TVE.

No se remuneran lo suficiente los ahorros de los usuarios más antiguos

No obstante, las críticas no han tardado en llegar, ya que se ofrecen ventajas a los nuevos clientes, pero los que llevan más tiempo en la entidad no ven crecer sus ahorros, aunque hayan subido los tipos de interés. "Los depósitos se deberían estar retribuyendo por encima del 3%", señala el director de inversiones de Diaphanum.

De hecho, en sus últimas presentaciones de resultados, entidades como CiaxaBank, Santander o BBVA resaltaron la captación de nuevos clientes a través de sus campañas de bonificación de nóminas como síntomas de buena marcha en sus cuentas.