Las subidas de los tipos de interés siguen presionando al alza al euríbor y siguen encareciendo los recibos de la hipoteca. El principal índice de referencia de hipotecas en España ha cerrado en abril en el entorno del 3,8%. Esto implica que si se tiene una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años, la cuota mensual ahora alcanza 772 euros, 290 euros más que hace un año. Para aliviar estas subidas, muchas familias utilizan sus ahorros y amortizan hipoteca. De hecho, el número de hogares que lo hacen se ha duplicado desde finales de 2022.

"Es una buena opción porque te vas a ahorrar intereses y ese dinero, que no te dará ninguna rentabilidad en ninguna otra parte, lo aprovechas y te quitas hipoteca. Vas a vivir más desahogado y te ahorras intereses", explica a RTVE Patricia Suárez, presidente de la Asociación Usuarios Financieros (Asufin).

De hecho, esto es algo que ya notan las principales entidades en sus resultados trimestrales. Por ejemplo, los clientes del Banco Santander han duplicado las amortizaciones anticipadas en los últimos meses: mientras que al final de 2022 hacían pagos adicionales por un valor de 65 millones al mes, en lo que va de año ya se destinan 150 millones.

Reducir la cuota mensual o restar años de hipoteca: ¿cuál es la mejor opción?

La pandemia disparó el ahorro de muchas familias, que no encontraron un producto rentable donde invertirlo. Ahora, muchas lo destinan a amortizar hipoteca, una operación que puede beneficiar a aquellos que tengan hipotecas variables. Hay dos formas de amortizarlas: se puede optar por reducir la cuota mensual o, por otro lado, restarle años al préstamo. Pero, ¿cuál es la opción más interesante?

"Si reduces el plazo, la cuota no te va a bajar, pero sí que vas a ahorrar muchísimo en intereses", señala Suárez. Por el contrario, cuenta que si lo que se pretende es, más bien, recortar la cuota mensual porque no se puede afrontar la subida de los tipos, lo que se consigue así es ahorrar mes a mes, aunque luego se tenga que seguir afrontando el pago de intereses. De hecho, esta es una de las opciones por las que algunos se decantan. "Reducir la cuota, sí, y ahora me queda poco para terminar de pagar", explica un trabajador al equipo de RTVE.

Por su parte, los bancos no buscan nuevos clientes mejorando la remuneración de los depósitos, una estrategia que no parece pesar en sus resultados.