Los seis bancos que cotizan en el Ibex 35 finalmente pagarán 1.120 millones de euros en concepto del nuevo impuesto temporal sobre sus ingresos que aprobó el Gobierno para este año y el que viene, según se desprende de los cálculos finales que han ido incluyendo en los últimos días las entidades al publicar sus cuentas de resultados del primer trimestre.

Esta cifra es un 6,7% inferior a las estimaciones iniciales que publicaron las entidades, cuando esperaban tener que aportar a las arcas públicas de forma añadida unos 1.200 millones de euros.

Bankinter fue el primer banco en presentar su cuenta de resultados, ya que lo hizo el pasado 20 de abril. En ella incluía un desembolso para hacer frente al impuesto de 77 millones de euros, por debajo de la horquilla de entre 80 y 100 millones que comunicó inicialmente.

En un principio, este gravamen únicamente estará vigente durante 2023 y 2024, aunque el Gobierno mantiene la puerta abierta a instaurarlo de forma permanente, analizando su rendimiento a finales de 2024. El impuesto afecta a los ingresos netos por comisiones e intereses que las entidades registren en los años anteriores.

El Gobierno prevé que el nuevo gravamen suponga un incremento en la recaudación de 1.500 millones de euros . Además, a la cantidad aportada por los bancos cotizados hay que sumar lo que tendrán que abonar otras entidades que no cotizan en Bolsa, o incluso entidades extranjeras que tienen negocio en España.

Crece casi un 14% el beneficio neto de los bancos, a pesar del impuesto

En este escenario, los seis grandes bancos cotizados obtuvieron un beneficio neto de 4.696 millones de euros en el conjunto del primer trimestre de 2023. De esta forma, a pesar del impacto del impuesto especial, sus ganancias se elevaron un 13,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

La subida de tipos de interés y la diversificación geográfica ha conseguido, en algunos casos, mitigar el impacto del gravamen, lo que ha permitido al sector aumentar sus márgenes y su rentabilidad. De hecho, si solo se tienen en cuenta las ganancias que Santander y BBVA en España -ya que gran parte de su negocio se desarrolla en el exterior-, el resultado alcanza 2.286 millones de euros, un 9,06% más con respecto al primer trimestre del año.

Por entidades, Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.571 millones en el primer trimestre de 2023, un 1,1% más que el mismo periodo de 2022. Si se excluye el impacto de haber abonado 224 millones por el impuesto temporal, su resultado neto habría sido de 2.795 millones de euros, lo que supondría un avance del 10%. Si se analiza solo el beneficio obtenido por este banco en España, este fue de 466 millones, un 27,7% más que en el primer trimestre de 2022.

BBVA obtuvo un resultado atribuido de 1.846 millones de euros en el primer trimestre de 2023, un 39,4% más a tipos de cambio corrientes con respecto al mismo periodo del año pasado, y un 40,5% más a tipos de cambio constantes. Por su parte, CaixaBank cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto atribuido de 855 millones de euros, un 21,1% más que el mismo periodo de 2022. Las ganancias de Bankinter fueron de 184,7 millones, un 19,7% más que el mismo periodo de 2022.

No obstante, hay dos entidades que registraron descensos en sus ganancias, como Sabadell, que tuvo un beneficio neto en el primer trimestre de 205 millones de euros, un 4% menos, ya que si no hubiera aplicado el impuesto habría ganado 361 millones de euros, un 69,4% por encima de un año antes. También es el caso de Unicaja Banco, que ganó 34 millones, un 43,2% menos frente al mismo periodo de 2022. SI no hubiera aplicado el gravamen, su beneficio habría ascendido a 98 millones de euros, con un aumento del 62,9% respecto al mismo periodo del año pasado.