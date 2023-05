Guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha manifestado este domingo en una comparecencia desde la cumbre del G7 en Japón que Bajmut "no está ocupada por Rusia a día de hoy", uno de los epicentros de la guerra, a pesar de que tanto el Ministerio de Defensa de Rusia como su presidente, Vladímir Putin, ya han felicitado al grupo de mercenarios rusos Wagner y al Ejército por finalizar la "liberación" de esta ciudad ucraniana.

Zelenski ha señalado que no puede compartir información exacta al tratarse de tácticas militares, aunque ha indicado que Ucrania tiene efectivos de "apoyo" en Bajmut y "testigos" que muestran que la ciudad "no está ocupada por la Federación Rusa", en su rueda de prensa en un centro de convenciones ubicado en el Parque de la Paz de Hiroshima.

El dirigente ucraniano ha añadido que "no hay varias formas de intepretar eso", al ser preguntado por los medios sobre la confusión causada por unas palabras anteriores suyas. En un primer momento, el mandatario había dado una respuesta ambigua a una pregunta de un periodista sobre si los ucranianos seguían luchando por el control de Bajmut o si la ciudad había pasado a manos de Rusia. Las declaraciones de Zelenski provocaron un gran revuelo e hicieron que su portavoz, Sergiy Nykyforov, tuviera que interceder para aclararlas.

“Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones“

Mientras atendía a los medios junto al presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima, y al terminar sus declaraciones iniciales, un periodista le preguntó: "Señor presidente, ¿está Bajmut aún en manos ucranianas? Los rusos dicen que han tomado Bajmut". En respuesta, Zelenski declaró: "Creo que no". Y dirigiéndose al periodista que le preguntó, añadió: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros".

00.26 min Zelenski no confirma que Rusia haya tomado Bajmut

Aproximadamente una hora después, el portavoz de Zelenski se dirigió a medios estadounidenses como 'CNN' y 'The New York Times' para aclarar que el líder ucraniano quería negar que Rusia hubiera tomado Bajmut y que se refería a que las tropas rusas "no" tenían control de la ciudad. Posteriormente, en su comparecencia final tras la cumbre en Hiroshima, Zelenski ha reafirmado que Bajmut no ha sido capturada por Rusia.

En sus declaraciones junto a Biden, Zelenski había restado importancia estratégica a la ciudad al asegurar que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos". Además, ha expresado su agradecimiento a los soldados ucranianos que han luchado contra las tropas rusas durante ocho meses en la ciudad de Bajmut, que antes de la guerra tenía unos 80.000 habitantes y está a unos 55 kilómetros de la capital de la región de Donetsk.

Zelenski ha lamentado que las fotografías de la destrucción de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial le recuerdan a Bajmut y a otras ciudades ucranianas destruidas.