Zelenski no confirma que Rusia haya tomado Bajmut

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido este domingo con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes del G7 en Hiroshima, y al terminar sus declaraciones iniciales, un periodista le ha preguntado: "Señor presidente, ¿está Bajmut aún en manos ucranianas? Los rusos dicen que han tomado Bajmut". En respuesta, Zelenski ha declarado: "Creo que no". Y dirigiéndose al periodista, ha añadido: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros". Las declaraciones de Zelenski provocaron un gran revuelo e hicieron que su portavoz, Sergiy Nykyforov, tuviera que interceder para aclararlas y decir que Zelenski no había confirmado la toma de Bajmut por los rusos. Foto: AP Photo/Susan Walsh, POOL