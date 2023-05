Guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha reunido este sábado en Roma con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien le ha recibido con honores militares en el palacio del Quirinal, donde ha sido izada la bandera ucraniana mientras se escucharon los himnos de ambos países. "Estamos plenamente a su lado. Bienvenido, presidente", le ha dicho Matterella a Zelenski, en el inicio de las conversaciones entre las dos delegaciones.

"Ratifico el pleno compromiso de Italia en términos militares, financieros, humanitarios y de reconstrucción, a corto y a largo plazo", ha asegurado Mattarella en declaraciones recogidas por 'La Stampa'. "No solo están en juego la independencia y la integridad territorial de Ucrania, sino también la libertad de los pueblos y el orden internacional", ha añadido el dirigente italiano durante la reunión.

Tras el encuentro con el jefe del Estado italiano, se ha trasladado al palacio Chigi, donde se ha reunido con la primera ministra, Giorgia Meloni, en lo que el mandatario ucraniano ha calificado como una importante visita para la victoria de Ucrania en la guerra de agresión lanzada por Rusia en febrero del año pasado.

Nada más aterrizar en el aeropuerto militar de Ciampino en torno a las 10:20 de la mañana, Zelenski también confirmó que se va a reunir con el papa Francisco, en su primer encuentro desde el inicio de la invasión rusa. Aunque ambos ya se conocen porque Francisco recibió en audiencia al presidente ucraniano el 8 de febrero de 2020. Tendrá lugar "después de las 15:00", según fuentes vaticanas.

La reunión se producirá en medio de la misión de paz vaticana anunciada por el pontífice en el vuelo de regreso de su reciente viaje a Hungría y de la que aún no se conocen los detalles, aunque una fuente vaticana ha señalado a medios rusos que el encuentro "no está directamente relacionado" con ella y que Zelenski solicitó la reunión con Francisco "hace solo unos días".

Según los medios de Roma, el presidente ucraniano responde con esta visita a la invitación a Italia de la primera ministra italiana, que viajó a Kiev en febrero pasado. "Estoy aquí para dar las gracias a Italia. Me gustaría abrazar a los italianos uno por uno por el apoyo que se nos ha ofrecido continuamente a todos los niveles y que no ha cambiado con los gobiernos que han ido cambiando en este país", en referencia al ex primer ministro Mario Draghi y a la actual jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni

Zelenski ha sido recibido en el aeropuerto por el ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, y desde allí se trasladó a un céntrico hotel antes de iniciar su apretada agenda en la capital italiana. "Hoy en Roma. Me reúno con el presidente de Italia Sergio Mattarella, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el papa. Una visita importante para acercarnos a ganar Ucrania", escribió Zelenski en Twitter nada más aterrizar.

“Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! ����������������“