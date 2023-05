El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asegura que las Fuerzas Armadas ucranianas necesitan más tiempo para prepararse para una contraofensiva, y esperar a que lleguen las armas prometidas por Occidente.

Con el material de que disponen actualmente, ha dicho Zelenski en una entrevista para Eurovisión, "podemos avanzar, y creo que tener éxito". "Pero perderíamos mucha gente. Creo que eso es inaceptable. Así que tenemos que esperar. Necesitamos un poco más de tiempo", ha asegurado.

Desde hace semanas, Ucrania ha anunciado una nueva ofensiva para reconquistar territorio controlado por Rusia. Para ello ha pedido armas a Occidente que ya está recibiendo, desde vehículos blindados a tanques, y ha solicitado también aviones.

A la espera del material "blindado"

En la entrevista, realizada para Eurovisión por el corresponsal de la BBC en Kiev, Hugo Bachega, Zelenski explica que han pedido a sus aliados "material blindado" y que este "llega en partes", por lo que tienen que esperar.

"Estamos aún esperando. Fortalecerá nuestra contraofensiva - ha explicado - Lo más importante es proteger a nuestra gente. Esperamos el equipo blindado adecuado. Viene en partes, y con la cantidad que tenemos, puedes avanzar. ¿Puede tener éxito? Creo que sí. Pero perderíamos a mucha gente. Creo que esto es imposible. Tenemos que esperar, necesitamos más tiempo".

01.26 min Ucrania prepara la contraofensiva en el Donbás

Zelenski, sin embargo, no ha querido especificar cuándo podría iniciarse la operación. "Me gustaría que fuera una sorpresa desagradable [para los rusos], y no al revés".

El presidente ucraniano tampoco ha querido comentar hasta dónde podría llevarles esta contraofensiva. Rusia controla parcialmente el territorio de tres regiones ucranianas, que ha anexionado unilateralmente (Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón), así como la península de Crimea, anexionada en 2014.

"Mi enfoque es muy simple: haremos todo lo posible para hacer correr al enemigo - ha dicho el presidente ucraniano - ¿Dónde terminará? Honestamente, creo que depende de nuestro ánimo. Cuanto más fuertes seamos en la contraofensiva, tanto más correrán a algún lugar".

"No puedo decirle específicamente a dónde llegaremos con nuestras acciones de contraofensiva. Tenemos muchos pasos diferentes. Y creo que obtendremos el resultado apropiado. Pero decir que inmediatamente después de esta contraofensiva se restaurará totalmente la soberanía ucraniana, no puedo decirlo aún, porque es una guerra", ha añadido Zelenski.