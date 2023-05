La Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los territorios clave en estas elecciones autonómicas del 28 de mayo y la lucha en las urnas se prevé más que apretada. PSOE y PP se lanzan con todo en esta plaza donde tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo darán sus mítines centrales de toda la campaña electoral. Mantener esta región es clave para un PSOE que tiñó de rojo el mapa electoral de 2019 y arrebatársela es el primero de los objetivos de los 'populares', que venderían ese posible triunfo como el grande de la noche del 28M.

El socialista Ximo Puig aspira a un tercer mandato en la Comunidad Valenciana, donde gobierna con Compromís y Unides Podem-EU desde que en 2015 firmó el conocido ‘Acuerdo del Botànic’ para una coalición en la Generalitat, un pacto que fue renovado en las elecciones de 2019 con el ‘Botànic II’ y que ahora espera poder reeditar. En ese primer mandato arrancado en 2015, el PSOE no fue la lista más votada -lo fue el PP, pero la izquierda sumó- y ya en 2019 los socialistas ganaron las elecciones.

El socialista es el único candidato que repite respecto a los comicios de hace cuatro años. Enfrente, tendrá al ‘popular’ Carlos Mazón, candidato aupado por el exlíder 'popular' Pablo Casado en medio de las luchas internas de 2021, que toma el relevo a Isabel Bonig para intentar recuperar el bastión autonómico que el PP gobernó durante dos décadas antes de Puig. Mazón, forjado en los gobiernos de Eduardo Zaplana (procesado desde 2022 por el 'caso Erial'), ha sido presidente de la Diputación Provincial de Alicante desde 2019.

Entre el resto de candidatos está Mamen Peris, que fue la única candidata de Ciudadanos que logró los avales necesarios para presentarse a unas primarias que no hizo falta celebrar. Peris se estrena como cabeza de lista, puesto que en 2019 fue Toni Cantó quien se presentó a presidir la Generalitat. Tampoco repite candidato Vox, ya que será Carlos Flores y no José María Llanos quien vaya en primer lugar en las listas. Su reto principal será sacar los escaños suficientes para poder sumar con el PP en la región.

En el bloque de la izquierda, el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados y la cara más visible de esta formación en el ámbito nacional, Joan Baldoví, se presenta como cabeza de lista para que su formación no se resienta tras la dimisión de la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, que cesó en su cargo a raíz de su imputación por posible encubrimiento ante el abuso de su marido a una menor tutelada. Por último, Héctor Illueca, vicepresidente segundo de la Generalitat, se estrena como candidato con Unides Podem-EU y toma el relevo a Rubén Martínez Dalmau.

El 28 de mayo la Comunidad Valenciana elegirá a sus 99 diputados y solo el candidato que logre mayoría absoluta (50) podrá gobernar. Las encuestas reflejan un escenario muy reñido y casi un empate técnico entre los bloques de izquierda y derecha, si bien conceden una amplia victoria al PP.

El promedio elaborado por RTVE.es impulsa con fuerza al Partido Popular hasta los 35 escaños, 16 más que los que tiene actualmente, y podría sumar mayoría absoluta con los 16 de Vox, que también subiría seis (Cs no obtendría representación). El PSOE también crecería, aunque solo un escaño hasta los 28, pero la caída de Unidas Podemos y Compromís, que se quedarían en 15 y cinco diputados respectivamente (perdiendo ambos seis diputados) no daría para sumar mayoría absoluta. Si se confirman estos sondeos, el pacto del Botànic no podría reeditarse y el PSOE perdería el gobierno de su principal comunidad, la cuarta más poblada de toda España.

La salida de Oltra, el 'caso Azud' y la lucha por la financiación marcan la legislatura La última legislatura ha estado marcada por algunos escándalos. La mayor en el Govern crisis fue la salida forzada de Oltra, pero a este caso hay que sumar el llamado ‘caso Azud’, una trama de corrupción impulsada por el empresario Jaime Febrer mediante el Grupo AXIS. Esta trama, que comenzó en el Ayuntamiento de Valencia gobernado por el PP en la época de Rita Barberá, salpica no solo a los ‘populares’ (la mayoría de los 60 implicados) sino también al PSPV-PSOE, ya que la Guardia Civil sospecha que varias operaciones de la trama habrían ido a financiar al PSPV en 2007 y 2008. Y sobre Ximo Puig también pesa la investigación por los contratos de su hermano ante un posible delito de fraude de subvenciones. Por su parte, el ‘president’ lleva dos legislaturas tratando de conseguir un modelo de financiación justo para la Comunidad Valenciana, una reivindicación histórica que ha provocado movilizaciones ciudadanas en los últimos años, aunque no hay solución a la vista. El trasvase Tajo-Segura, recortado por el Gobierno de Pedro Sánchez, es otro de los frentes que tiene el presidente, que insiste en que es “posible” pese a la situación de sequía, y sigue pendiente la ampliación del Puerto de Valencia, que es una apuesta del PSOE en contra de Compromís y Unides Podem. Además, Puig se ha propuesto consolidar el “Corredor Mediterráneo de la Energía” tras el anuncio de Volkswagen de construir una gigafactoría en Sagunto (Valencia). Y la legislatura ha estado además marcada por la estabilidad en cuanto a la aprobación de cuatro presupuestos, la tasa turística, la ley del cambio climático o la rebaja fiscal del IRPF (que no gustó al Gobierno central).