La Comunidad de Madrid celebra sus terceras elecciones autonómicas en cuatro años. Los ciudadanos acuden de nuevo a las urnas este 28M para elegir al presidente o presidenta que ocupará la sede de la Puerta del Sol tras los comicios celebrados en 2019, cuando ganó el PSOE pero formaron gobierno conjunto PP y Ciudadanos; y en 2021, cuando se adelantaron las elecciones tras la abrupta ruptura de ese gobierno de coalición. La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, arrasó en esos comicios doblando sus escaños y rozando una mayoría absoluta que le permitió formar un gobierno en solitario. En ese camino se comió literalmente a Ciudadanos.

Han pasado dos años de aquel 4 de mayo, que supuso el triunfo total de Ayuso, superando el PP a todo el bloque de la izquierda junto, y los partidos vuelven a batirse en duelo en unas elecciones claves para esta comunidad, pero con repercusiones siempre en la política nacional.

En esta cita hay caras conocidas y caras nuevas. Repiten la propia Ayuso como candidata 'popular'; la líder de Más Madrid, Mónica García, que en 2021 se convirtió en la líder de la oposición; y la candidata de Vox, Rocío Monasterio. Y se presentan como novedad el candidato del PSOE, Juan Lobato, en sustitución de Ángel Gabilondo; y la candidata de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, que toma el relevo como cabeza de lista de Pablo Iglesias, cuyo paso por estas elecciones le llevó a su retirada de la política. Ciudadanos, que llegó a cogobernar la región con Ignacio Aguado como vicepresidente de Ayuso, quedó fuera de la Asamblea de Madrid en 2021.

La lucha por la Comunidad de Madrid siempre es especial y simbólica en unas elecciones por la trascendencia de este triunfo en el resto de España. Para el PP es un bastión histórico que gobierna desde hace casi 30 años- en las pasadas elecciones fue el partido más votado en los 21 distritos de la región y en todos los municipios, menos en dos- El Atazar y Fuentidueña de Tajo- donde ganó el PSOE. Para el PP consolidar esta región es siempre un primer objetivo electoral. La izquierda sueña con arrebatársela y Gabilondo lo rozó en 2019 con un amargo triunfo que de poco sirvió. Los socialistas fueron a peor en 2021 cuando Más Madrid les dio el 'sorpasso' convirtiéndose en la fuerza líder de la izquierda madrileña.

Según el promedio de encuestas elaborado por RTVE.es, la foto que dejará este 28M no variará mucho de la anterior: el PP obtendría una ajustada mayoría absoluta y Ayuso mejoraría su resultado, pasando de 65 a 68, justo el número mágico que le permitiría gobernar en solitario. Más Madrid se consolidaría como segunda fuerza por delante de los socialistas y García aumentaría mínimamente su representación, pasando de 24 a 25. Y PSOE, Vox y Unidas Podemos perderían representantes.

La división a la izquierda del PSOE se hará una vez más palpable en unos comicios donde los ciudadanos podrán elegir entre la marca del partido de Íñigo Errejón con García al frente, por un lado; y la suma de Podemos, IU y Alianza Verde, con Jacinto, por otro. Desde Podemos han acusado a la candidata de Más Madrid de no posibilitar el acuerdo de la izquierda en Madrid.

El entendimiento en el bloque de la derecha no pasa tampoco por su mejor momento. Ayuso 'rompió' con Vox en el último pleno de esta legislatura lanzándole a Monasterio la frase: "Cada uno que tome su camino. La deriva que ha tomado su partido no me va a arrastrar". Cree la líder de Vox que Ayuso se distancia de su partido por "orden de Génova". La relación entre PP y Vox- 'socios prioritarios'- se ha ido deteriorando en esta legislatura de escasos dos años, de tal forma que Vox tumbó los presupuestos para este 2023, cuentas que definió como una "humillación". En caso de necesitar Ayuso el apoyo de los de Santiago Abascal no se lo pondrán fácil.