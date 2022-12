El grupo parlamentario de Vox ha votado en contra del dictamen de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023, el paso previo y necesario para debatir y aprobar las cuentas públicas desarrolladas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, la Mesa de la Asamblea tendrá que decidir si el dictamen desfavorable se debate y vota en los próximos plenos del 21 y 22 de diciembre.

Vox se planta así en el 'no' a los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, que hasta finales de noviembre no corrían peligro porque había acuerdo entre ambos partidos, pero la relación entre los 'socios prioritarios' se ha tensado en las últimas semanas tras no ser admitidas las enmiendas de Vox.

Sin acuerdo cerrado y con acusaciones de que el PP "humillaba" a sus votantes en la negociación, Vox registró fuera de plazo sus enmiendas parciales al articulado a principios de diciembre y la Mesa de la Asamblea, donde los 'populares' tienen mayoría, no las admitió.

Según Vox, registró con seis minutos de retraso sus propuestas por "un fallo informático", que fue desmentido por un informe elaborado por la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia de la Asamblea de Madrid.

Vox insiste en introducir sus enmiendas En un primer momento, el partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio anunció que, pese a esto, se abstendrían en la votación porque ellos con la izquierda no iban "a ninguna parte". Sin embargo, horas antes del rechazo definitivo de Vox al dictamen necesario para aprobar las cuentas, la Dirección Nacional de esta formación anunció que cambiaban de opinión y votarían 'no', ya que consideraban que estaban "secuestrando" sus enmiendas y que se estaban aliando con la izquierda. Vox considera una "humillación" los Presupuestos de Ayuso y anuncia que no los apoyará "Desde el 30 de noviembre no he recibido ninguna llamada ni mensaje del Gobierno", ha manifestado Monasterio, que considera que "el PP tiene la opción de retirar los Presupuestos y volver a negociarlos para incluir nuestras enmiendas". En un comunicado, Vox ha argumentado que "nada en el Reglamento de la Cámara obliga a que tenga que ser en diciembre cuando se aprueban las Cuentas, por lo que habría tiempo para llegar a un "acuerdo político".