La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido este miércoles aprobar definitivamente sus primeros Presupuestos Regionales en la Asamblea de Madrid, gracias a los votos de PP y Vox.

Estas cuentas, que han salido adelante tras dos años de prórroga, suman 23.033 millones de euros, un 14,8% más que en 2019, ya que incluyen fondos europeos Next Generation por importe de 746,4 millones que la Comunidad recibirá.

El Gobierno madrileño ha defendido que en estos se apuesta por la natalidad, la Sanidad, la Educación, el Medio Ambiente y la modernización del Transporte, entre otras áreas. Además, han destacado que el presupuesto social crece con respecto al que está en vigor y alcanza un récord del 88% del total, lo que supone que casi 9 de cada 10 euros que invertirá en 2022 el Ejecutivo autonómico será directamente para atender estas partidas.

La Cámara regional ha acogido este martes y miércoles el debate de las enmiendas de la oposición que aún quedaban vivas, aunque solo se ha dado luz verde a las de Vox dado el acuerdo que las dos formaciones de derechas alcanzaron a finales de noviembre.

"Lo que hemos hecho juntos es importante para mantener en Madrid una política de crecimiento y de bienestar en la libertad", le ha agradecido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, al partido que lidera Rocío Monasterio antes de concluir la sesión plenaria de hoy.

Por su parte, Monasterio ha dicho en declaraciones a los periodistas que su grupo es "leal" y cumple sus acuerdos para dar un mensaje de "confianza, seguridad y estabilidad porque sin seguridad no hay libertad", por lo que pide que se destinen los recursos de las cuentas aprobadas a la sanidad para hacer frente a la pandemia. Ha precisado que no son sus presupuestos pero sus 13 puntos contienen sus exigencias de avanzar en la gratuidad total de la educación no obligatoria o medidas en favor de la natalidad, y ha añadido que gracias a Vox hay presupuestos y "se garantiza que no entra la izquierda".

La izquierda critica la alianza de PP y Vox La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha tildado las cuentas de Ayuso de "aislacionistas" del rumbo que está tomando gran parte de Europa y el resto de comunidades", "negacionistas" con lo que está ocurriendo en la región y "neosectarios". "Estos presupuestos no van a dar respuesta a las colas de los centros de salud, a los mayores en residencias, a una educación pública o a los niños en situación de exclusión social", ha declarado García. En la bancada socialista, el portavoz adjunto, Jesús Celada, ha denunciado que el acuerdo de PP y Vox tendrá "un coste político porque no sabemos quién se come a quién", y ha considerado que la partida de los presupuestos destinada a Sanidad "no es suficiente en época de pandemia con la que está cayendo" en plena sexta ola, con una reducción de 160 millones de euros. La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha señalado que estos presupuestos son las cuentas del "sectarismo", al pactarse entre el Gobierno de Ayuso y Vox que no se aceptara "ni una sola enmienda de la oposición", al tiempo que ha criticado que el PP haya renunciado a defender en el debate su proyecto y haya sido el partido de Monasterio el que haya salido en su defensa en la tribuna.