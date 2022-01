El PP con su abstención y los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) con su voto en contra han tumbado en la Asamblea de Madrid la Ley de Igualdad de Vox, que proponía derogar las leyes LGTBI en la región que fueron aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes.

Así, Vox se ha quedado solo frente al resto de la Cámara regional. De hecho, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, han tenido un tenso enfrentamiento previo al debate de la iniciativa y a tan solo cinco días de que se voten los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid, que pactaron ambas partes.

Ayuso ha vuelto a recalcar que está abierta a modificar las leyes LGTBI para mejorarlas pero no a derogarlas, y ha espetado con dureza a Monasterio que "la igualdad no se impone por una ley si esta es nefasta o si no está bien articulada" ni llevando "del ronzal a los demás".

"Podemos modificar las cosas pero no tirando a la cabeza las leyes ni los unos ni los otros. Ni estamos en listas de fascistas para ser señalados como hace la ultraizquierda con estas banderas ni tenemos que intentar estar sometidos por una ley que, por cierto, traía profundas deficiencias", lanzó.

Ayuso no ha estado en el debate de la iniciativa al coincidirle con una visita a la Escuela de Tauromaquia José Cubero Yiyo, pero se ha pronunciado así en la sesión de control previa, donde ha defendido que Madrid es "la capital del Orgullo" gracias a los gobiernos del PP. De hecho, el debate de la sesión de control también se ha centrado en la ley de Vox.

Vox reprocha a Ayuso su "cobardía" y recuerda que su partido ha sido "leal" Por su parte, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido a Ayuso que se quite esa "cobardía" que tiene en su partido y haga frente a las "ideologías totalitarias de la izquierda". Ha criticado además que el PP "dice una cosa y hace otra" con su lema de "comunismo o libertad", pero luego se sitúa con "los totalitarios que nos quieren quitar a nuestros hijos": "Cuando tienen que luchar contra el totalitarismo se quedan mudos, callados, acobardados y mirando al suelo, como están sus diputados". 00.24 min Manifestación LGTBI contra la Ley de Igualdad de Vox en Madrid Y ha resaltado que desde su partido han sido "leales" con el Gobierno regional, pero ha recordado que no han venido a la política "para el reparto de puestos, sino para dar la batalla ideológica". Su ley, a su juicio, defiende los derechos y libertades "de todos los españoles sin distinción de raza, orientación sexual o religión".

García carga contra el PP: "Uno no se abstiene ante la homofobia" La izquierda ha sido muy crítica con Ayuso por la abstención de su partido. La líder de Más Madrid, Mónica García, le ha espetado que uno "no se abstiene ante la homofobia, un niño acosado, cuando se le pega a una pareja lesbiana en el Metro o cuando llaman enfermos a nuestros amigos y familiares”. Y por ello le ha pedido que se “oponga frontalmente”. Madrid es la capital de “Pedro Zerolo, Boti García, de Carla Antonelli, de La Veneno, del cine de Almodóvar y de las series de Los Javis” porque “somos la capital que ha inventado infinitas vías de escape para el deseo, la dignidad frente al miedo, la represión y el odio”. “Madrid está orgullosa de ser el Orgullo”, ha apuntado la portavoz de Más Madrid. También el diputado Eduardo Fernández Rubiño ha criticado que la ley de Vox dejaría "desprotegidas" a las personas LGTBI y a las mujeres y ha acusado al PP de "blanquear a Vox" con su abstención y de "mercadear" con estos derechos. La diputada de Unidas Podemos, Paloma García ha criticado la "desigualdad" que provoca esta Ley que presenta Vox en contra de las "personas LGTBI, las mujeres, las personas migrantes y las personas discapacitadas". Ha avisado de que quien vaya en contra de los derechos LGTBI "está yendo en contra de los derechos humanos". Al final de su intervención, la parlamentaria ha colocado en la tribuna donde estaba hablando la bandera LGTBI, mientras el resto de sus diputados desde la bancada también han mostrado enseñas arcoíris. La presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, ha pedido a la diputada de Unidas Podemos que la retirara de la tribuna, pero ha desoído su petición y ha salido del hemiciclo sin recogerla. Por su parte, el diputado del PSOE Santiago Rivero al salir en su turno de intervención ha cogido la bandera y se la ha enganchado en su bolsillo del pantalón. "Ustedes quieren engañar a la ciudadanía, porque el reconocimiento de derechos no limita derechos a nadie. Que yo me pueda casar con un hombre no le hace a usted que se tenga que casar con una mujer", ha lanzado a la portavoz de Vox.