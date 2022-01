La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este martes que quiere estudiar "profundamente" qué está sucediendo en los centros de salud de la región y ha apuntado a los sanitarios ante el colapso que se está registrando durante la sexta ola de la pandemia.

Ayuso ha deslizado en una entrevista en esRadio que parece que se trata diferente a los pacientes según el centro que acudan. "La atención que están recibiendo, no la sanitaria, sino la atención al ciudadano como tal es distinta", ha declarado.

"Quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos", ha declarado.

Por otro lado, ha considerado que "el PSOE y sus socios de Podemos" han intentado "adueñarse de la bandera de Sanidad". La izquierda, a juicio de la presidenta, quiere convertir los centros "en sedes electorales". "En algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión", ha añadido, argumentando que se utilizan"los espacios de todos para colgar sus pancartas".

00.31 min El avance de ómicron satura los centros de salud

Sindicatos estudian denunciar a Ayuso por "injurias" Ante sus palabras, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP y UGT) han amenazado con emprender acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por "falsedades, calumnias e injurias" contra los profesionales de la atención primaria. Para los sindicatos, "la presidenta abandona la salud de los madrileños, y mientras acosa y machaca a los profesionales, los calumnia y desprestigia en los medios de comunicación mientras ellos sacrifican su tiempo libre y su familia para velar por la salud de todos", por lo que han exigido "una rectificación inmediata" a Ayuso. Alegan que cuando un centro "no tiene disponibles a muchos de sus profesionales" es "evidente" que "la atención que se ofrece es muy distinta". Además, le animan a investigar no solo a la atención primaria, sino también "los requerimientos que la Inspección de Trabajo ha hecho al Servicio Madrileño de Salud para que solucione los riesgos psicosociales de los trabajadores". Por otro lado, los sindicatos recalcan que la presidenta debe saber que "su propia gerencia de atención primaria pide a los ciudadanos que no se acuda a los centros de salud con síntomas leves o test positivo de antígeno". "Los profesionales no fuimos ladrones en el hospital Isabel Zendal y ahora no somos delincuentes en atención primaria. No parece buena idea demonizar siempre a los trabajadores y a los sindicatos, estamos cansados de ser un argumento para hacer política", concluye el comunicado.