11:57

Los epidemiólogos piden medidas urgentes. La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) pide "medidas urgentes" para reducir los impactos de las sucesivas olas de la COVID-19 e insta a la población a "no bajar la guardia en los próximos meses aunque se tenga la pauta completa de vacunación".

La SEE ha hecho un nuevo llamamiento para concienciar a la población de que la vacunación, por sí sola, no es suficiente para controlar la pandemia y debe ir acompañada de medidas no farmacológicas de prevención.