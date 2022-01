La demanda de test de antígenos es más alta que nunca desde el puente de diciembre, pero también lo es el desabastecimiento de estos. Las farmacias cuentan que todos los días "cientos" de clientes llaman por teléfono o se acercan para comprobar si vuelven a estar disponibles. Y, cuando esto sucede, las pruebas se agotan rápidamente. "En cuestión de dos horas vendimos 350 test", explica la farmacia madrileña Trébol Delicias.

Esta euforia la confirman los datos de la consultora IQVIA: casi 200.000 unidades se comercializaron en la Comunidad de Madrid la semana del 7 al 13 de diciembre. A nivel nacional, en este periodo se ha marcado un récord con el crecimiento del 3,1% respecto a la semana previa y un 32,7% superior al pico de la pandemia, registrado en la primera semana de agosto, después de que la venta sin receta comenzase el 21 de julio. Cataluña es la comunidad autónoma que lidera la adquisición con 278.797. Le siguen Andalucía (206.075), Madrid (195.491) y Comunidad Valenciana (170.701).

"Estoy desde las nueve de la mañana dando vueltas y no he encontrado ninguno. Es como el nuevo papel higiénico". Rodrigo, como cientos de personas, pasea por las calles de Madrid tratando de encontrar una farmacia en la que todavía tengan test de antígenos para diagnosticar la COVID-19. A las puertas de uno de estos establecimientos, reconoce que hace tres días que anda detrás de las codiciadas pruebas. Según explican Paulina y Diana, encargadas de la farmacia Sonia González Palmaz, se acabaron ya la semana pasada: "Llevamos desde el jueves sin recibir ninguna unidad".

Una pizarra en la entrada con la frase "Test COVID" y el precio "6,95 €" llama la atención de los viandantes en la calle del General Lacy. Después de buscar desesperadamente, Pizarro logró que un proveedor le trajese desde Barcelona hasta la Puerta de Alcalá 450 test este domingo, bastantes más de los que el almacén de la farmacéutica le ofreció la pasada semana. "Solo me sirvieron 25 unidades que se acabaron el viernes en 10 minutos", ahora lleva unas 200 pruebas vendidas a las once de la mañana .

Tampoco venden pruebas de autodiagnóstico de coronavirus en la farmacia madrileña de la calle de Juan de Mariana. Allí, reconocen, "la gente llega muy nerviosa". " Cuando les dices que no tienes test algunos se enfadan . Hay quienes tienen mucha incertidumbre porque empiezan las Navidades y van a viajar", explican a RTVE.es. Pero no todos los establecimientos están desabastecidos, el de la farmacéutica Cristina Pizarro es uno de los afortunados.

“Cuando les dices que no tienes test algunos se enfadan“

"Hay un desabastecimiento brutal de todo tipo de test de antígenos, no hay ni de saliva ni nasofaríngeos", como dice Trébol Delicias, que asegura que todo empezó a principios de mes. Desde entonces la escasez de los productos ha hecho variar el precio desde los cinco hasta los diez u 11 euros , "depende del laboratorio y del fabricante". Poco importa si vienen en packs inseparables o en dosis individuales, la tranquilidad que parecen proporcionar hace que los clientes se lleven lo que haya. "Están a la desesperada", insisten.

La Navidad y sus característicos encuentros familiares se acercan, incrementando todavía más la demanda de los test de antígenos. "Es como cuando comenzó la pandemia y no había mascarillas", explica el equipo de la farmacia Sonia González Palmaz, ubicada en el número 12 de la calle Bustamante. De hecho, la Comunidad de Madrid, que prometió ofrecer a cada madrileño una prueba gratuita el pasado 15 de diciembre , tuvo que retrasar la entrega hasta este martes por falta de suministros. Aunque las farmacéuticas lo tienen claro: lo de Madrid "será una solución temporal" .

"Es como cuando comenzó la pandemia y no había mascarillas"

"Cuatro de mis compañeros de trabajo ya han cogido el coronavirus", unos contagios que causan "miedo" tanto a él como a su círculo cercano . "Sé de gente que ha ido a Toledo a comprar test", añade. Rodrigo no presenta ningún síntoma aunque, señala, podría ser que él también tuviera COVID y que la ausencia de este autodiagnóstico estuviese perjudicando a todos: "Llevo desde el viernes buscando test. Si resulta que al final soy positivo está claro que seguramente habré contagiado a varias personas sin saberlo".

En su caso no tiene síntomas o un contacto estrecho que haya dado positivo, pero le gana la prudencia. "Voy a ver a mis padres y quiero hacerlo lo más seguro posible" , explica mientras guarda los test. Por ello, "estaba pensando hacerme una PCR en el centro de salud, pero hay una cola brutal". Sin embargo, Rodrigo sí conoce a varias personas contagiadas y eso es lo que le ha hecho salir en la búsqueda de las pruebas.

"¿Cuántos tienes?", un hombre de mediana edad entra a la farmacia de Pizarro después de haber visto en el cartel de su entrada una bienvenida inesperada. Ella le responde que puede comprar los que quiera, el día acaba de comenzar y todavía quedan pruebas, aunque se esfuman a un ritmo veloz. "Dame seis para esta semana entonces". Según cuenta, durante los últimos días ha entrado en decenas de farmacias sin encontrar ni una sola prueba de antígenos. "No sé cómo las habrán conseguido del mercado negro de los test", bromea con la sanitaria.

Una posible "falsa sensación de seguridad"

Pero los expertos advierten: los test de antígenos pueden dar una "falsa sensación de seguridad", según ha señalado el presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), Juan Carlos Rodríguez, en Las Mañanas de RNE. "Si no se hacen bien los resultados van a dar falsos positivos o negativos", algo que, comenta, es difícil enseñarle a un no profesional.

“Puedes haberte contagiado el mismo día y quizás no lo detecte“

Opinan lo mismo los profesionales de la farmacia Sonia González Palmaz. Para realizarse una prueba de autodiagnóstico de coronavirus adecuadamente hay que haber estados aislados durante un par de jornadas porque "puedes haberte contagiado el mismo día y quizás no lo detecte". Además, cuando no se presentan síntomas es muy probable que el test salga negativo, lo que no significa ninguna "garantía".

De acuerdo con las declaraciones de la coordinadora de operaciones Unilab, Elisa Ramírez, en el Canal 24 horas, lo único que puede acabas con las dudas es una PCR: "El antígeno es muy bueno cuando hay síntomas y carga viral, pero sigue haciendo falta una PCR para confirmarlo". Esta prueba ha demostrado una especificidad y una sensibilidad que no están al alcance del resto. Sin embargo, requiere un equipamiento costoso y muchas horas de trabajo que pueden convertirse en varios días de espera y en un precio de hasta más de cien euros.

02.29 min Los test de antígenos, una alternativa a las PCR

Por otra parte, con la llegada de la nueva variante, ómicron, los test de antígenos lo tienen todavía más complicado, ya que es posible que "no detecten las capas superficiales", insiste Rodríguez.