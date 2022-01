Gobierno y comunidades autónomas se reúnen este miércoles, a tan solo dos días de la Nochebuena y con los casos de COVID-19 en plena explosión, para abordar la respuesta ante la variante ómicron, pero los expertos consultados son categóricos: una vez más en España "vamos tarde". Aun así los especialistas coinciden en que hay que adoptar medidas: hacer más estricto el uso de mascarillas, cerrar el ocio nocturno, fomentar el teletrabajo, restringir la vida social y, de cara a las comidas y cenas de Navidad, ser conscientes del riesgo de contagio de personas vulnerables para decidir si las celebramos o no, usar test pero sabiendo que puede haber falsos negativos y, sobre todo, no organizar encuentros consecutivos con burbujas de conviviencia distintos.

"El problema no es si se deberían tomar medidas, sino que se deberían haber tomado ya (...) El primer hándicap es que vamos con retraso", señala Joan Caylá, doctor de la Sociedad Española de Epidemiología y miembro de la Fundación de la Unidad de Investigación de la Tuberculosis de Barcelona. "La primera medida que sería muy deseable es que no hubiera ocio nocturno" (...) Lamentablemente hay que restringir mucho la vida social porque no va de camas de UCI, sino de gente que muere" explica a RTVE.es.

"Lo que no podemos hacer es repetir la historia" de las Navidades pasadas con la tercera ola tras flexibilizarse las restricciones, subraya Caylà, porque esta variante es más transmisible que las anteriores y aún en el mejor de los casos -que fuera más leve- puede colapsar el sistema sanitario porque al haber más casos, habrá más ingresos inevitablemente y más muertes. "La pandemia continúa. Es una pandemia nunca vista, con una onda epidémica cada tres o cuatro meses", añade.

El pasado viernes, España entró en riesgo muy alto de transmisión del virus al superar la incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días y en algunas comunidades, como Madrid, la ómicron ya es la variante dominante.

"Muy probable" que provoque más muertes de las esperadas El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ya advirtió el pasado miércoles de que la vacunación por sí sola no será suficiente para frenar la expansión de la nueva variante ómicron e instó a los países a adoptar medidas "fuertes" para reducir su impacto mientras se sigue administrando las dosis de refuerzo "lo antes posible". Los primeros datos apuntan a que es una variante mucho más transmisible que la delta -los casos se duplican a un ritmo de 1,5 a 3 días- y con mayor facilidad que esta última para propagarse entre personas vacunadas. Según la OMS, parece que la inmunidad alcanzada con la pauta completa podría ser más baja ante la ómicron. Lo que no se sabe todavía, porque es pronto, es si causa o no una enfermedad más leve o grave que las anteriores. Los contagios de COVID se disparan hasta el máximo riesgo a pocos días de la Navidad ANA MARTÍN PLAZA | Datos RTVE Pero "incluso si la gravedad de la enfermedad causada por ómicron es igual o menor que la gravedad de delta, el aumento de la transmisibilidad y el consiguiente crecimiento exponencial de los casos superarán rápidamente cualquier beneficio de una gravedad potencialmente reducida", según el ECDC. "Por lo tanto, se considera muy probable que ómicron provoque más hospitalizaciones y muertes, además de las que ya se esperaban de las previsiones anteriores con delta", explicó en su informe el centro europeo.

Uso más estricto de la mascarilla La inmunóloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Matilde Cañelles cree que una de las medidas puede ser ponerse más "estricto con el uso de la mascarilla en la calle" cuando hay gente alrededor -algo muy frecuente en Navidad con las aglomeraciones- porque con esta nueva variante "por desgracia, te puedes contagiar". Una medida muy eficaz hubiera sido, según esta experta, haber implementado en estos dos años medidas para mantener el aire limpio en los espacios cerrados con medidores de CO2 y filtros HEPA, pero "vamos tarde" también en este aspecto y ya no da tiempo de cara a la Navidad. 02.53 min Los test de antígenos aún no han llegado a los centros de salud de Madrid La investigadora del CSIC añade también que hubiera sido buena idea dar vacaciones adelantadas a los niños no vacunados, pero esta medida "ya llegaría tarde" y habría que evaluar, además, las consecuencias no deseadas porque con una decisión así serían muchos los abuelos que acabarían haciéndose cargo de los nietos poniéndoles en riesgo.

No cenar y comer con burbujas distintas Caylá es de la misma opinión sobre el adelanto de las vacaciones escolares: "Debería haberse pensado con tiempo, lo que no se puede hacer a estas alturas es improvisar (...) Ahora debemos pensar más en las cenas y comidas navideñas. Lo que sería un desastre es que una burbuja cene el día 24 de diciembre con otra burbuja y que el 25 cada una de estas burbujas coma con otras (...) y así el 31, el 1 y el 6 de enero. Esto sería un desastre. Deberíamos ser conscientes de que hay que reducir mucho esos encuentros, no hacer cenas y comidas secuenciales con grupos diferentes". Cañelles cree que habrá que plantearse el escenario "fiesta a fiesta" a la espera de que tengamos más información sobre la gravedad de la enfermedad. "¿Para Nochebuena me merece la pena arriesgarme sin saber cómo de expuestas están los mayores de 65 años aunque tengan las tres dosis de vacunas, sobre todo si tienen comorbilidades?", se pregunta la inmunóloga, que señala que habrá que ir viendo lo que ocurre en Reino Unido para obtener respuestas. Sobre los test de antígenos de autodiagnóstico, los dos expertos coinciden en que hay que tener en cuenta que pueden dar falsos negativos, sobre todo si la persona es asintomática, por lo que será necesario seguir cumpliendo con el resto de medidas: mascarilla, distancia, higiene de manos y ventilación. Y aún así, ser conscientes del riesgo: "Tener una ventana abierta para que se esté ventilando tampoco te garantiza que no se vaya a contagiar nadie", advierte la inmunóloga del CSIC.