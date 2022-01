A las puertas de las fiestas navideñas, los contagios de coronavirus no dejan de crecer en España, que se encuentra desde el pasado viernes en el máximo riesgo de transmisión. En la última semana se han notificado más de 115.000 contagios y se espera que el número de positivos con COVID-19 siga aumentando durante los próximos días hasta alcanzar incluso cifras de contagios de olas previas, aunque con mucha menor incidencia en el número de hospitalizados y fallecidos debido a las altas tasas de vacunación.

Con la cena de Nochebuena ya a la vista, vuelven las preguntas sobre qué hacer si tengo síntomas, qué significa exactamente ser un contacto estrecho o cuándo estoy obligado a hacer cuarentena. En definitiva, qué debo hacer para protegerme y proteger a mis seres queridos. Recuperamos la última actualización de Sanidad al respecto -Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19- y te explicamos las dudas más frecuentes.

¿Cómo actúo si tengo síntomas de coronavirus?

El estar vacunado o haber pasado la enfermedad anteriormente no impide que me contagie. En caso de tener síntomas compatibles con la enfermedad debo actuar como si fuese un positivo confirmado, aislarme hasta descartar el coronavirus y contactar con mi centro de salud para que evalúe si me hace una PCR.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos puede desaparecer el olfato y el gusto y tener malestar general.

Si tengo una prueba de antígenos comprada en farmacia, puedo hacerme el autotest, ya que en casos sintomáticos su fiabilidad es mayor.