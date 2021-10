Metodología, limitaciones y fuentes

Los cálculos de este simulador se realizan según el modelo desarrollado por un grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Química, en Alemania, y The Cyprus Institute Climate and Atmosphere Research Center, en Chipre, dirigido por Jos Lelieveld y titulado "Cálculos de modelos de transmisión de aerosoles y riesgo de infección de COVID-19 en ambientes interiores", publicado en la International Journal of Environmental Research and Public Health, en 2020.

El modelo es el siguiente, y puede consultarse en su fuente original en alemán y en inglés. El algoritmo original es más amplio que la versión aplicada por RTVE.es y fue concebido por sus autores no solo para el entorno típico de una celebración, sino también para otros espacios cerrados donde coinciden personas no convivientes: un aula, una oficina y un coro.

La herramienta original también proporciona otras variables manipulables, como el tipo de tejido de la mascarilla (que, en los cálculos realizados aquí, se ha fijado como quirúrgica), la altura del techo (cuya altura se ha considerado fija, de 2,40 metros), la inclusión de un sistema de ventilación que filtre el aire.

A efectos de simplificar el manejo del simulador, y aunque reduzca la posibilidad de ajustar los escenarios a situaciones más concretas, la duración de la reunión también se ha considerado fija (cinco horas) y se han dado solo dos posibilidades respecto al tiempo que habla la persona contagiada: un tiempo medio, de 2:30 horas, equivalente a la mitad de la reunión, y un tiempo alto, de 4:30 horas, el 90 % del total. Del mismo modo, se ha partido de un volumen de la conversación elevado, reservando la opción más extrema para acciones como cantar o gritar.

En las habitaciones que se muestran en esta simulación, se entiende que las personas mantienen una distancia mínima de 1,5 metros, para descartar la infección a través de gotículas mayores que los aerosoles y que no contagian vía aérea, sino por contacto directo. Por eso, la simulación también limita el número de personas que en la vida real podrían congregarse en celebraciones navideñas en España dentro de estancias como las propuestas, de 20 y 40 metros cuadrados.

El modelo desarrollado por los científicos del Instituto Max Planck no tiene en cuenta los distintos niveles de carga viral que puede tener la persona que acude contagiada, y que pueden influir en su capacidad de transmitir el virus a más personas. Los investigadores usaron un valor promedio en su algoritmo y tomaron como referente a un sujeto infectado que aún no ha desarrollado síntomas y que, por lo tanto, no es consciente de estar enfermo aunque sí está en condiciones de contagiar a otros.

Del mismo modo, los investigadores asumen un valor promedio para la cantidad de virus que debe inhalar una persona para contagiarse de COVID, que calculan a partir de dos estudios que examinaron la carga viral promedio en hisopos (un artículo de junio en prepublicación y otro publicado en la revista Microbes and Infection). Modelos similares desarrollados por otros investigadores, como el de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, que también han sido publicados como herramientas interactivas en medios de comunicación españoles, estiman valores mayores de carga infecciosa y pueden arrojar otros resultados en simulaciones similares.