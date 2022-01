Coronavirus, 20 de diciembre | La incidencia sube a 609 y Sanidad notifica 79.704 casos y 85 muertes desde el viernes

14:02

Cataluña: los hospitales retrasan cirugías no urgentes. Los hospitales de Cataluña ya están desprogramando actividad quirúrgica no urgente debido a la situación "muy tensa y difícil" que está viviendo el sistema sanitario ante el aumnto de casos.. Así lo ha asegurado este lunes en rueda de prensa la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, quien ha precisado que la "saturación, que no colapso" del sistema sanitario "ya afecta a otras patologías", entre ellas las operaciones quirúrgicas no urgentes.