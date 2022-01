El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este miércoles la Conferencia de Presidentes para analizar la actual ola de coronavirus, la sexta, e intentar acordar medidas comunes para todo el país.

Varios presidentes autonómicos ya han hecho propuestas concretas como el regreso a la mascarilla obligatoria en exteriores (ya son siete los territorios partidarios) o un marco legal que les permita adoptar restricciones con garantías jurídicas. Mientras tanto, Cataluña se ha adelantado a tomar medidas para atajar los contagios impulsados por la variante ómicron y por la mayor interacción social de la Navidad, mientras la Comunidad de Madrid ya se ha desmarcado de nuevas restricciones.

El presidente Juanma Moreno defenderá también el uso de mascarillas en el exterior y la necesidad de contar con un Fondo Covid 2022 que permita afrontar los gastos derivados de la atención sanitaria. Moreno no ve oportunas más restricciones, toques de queda, ni estados de alarma porque, asegura, Andalucía está en la parte baja en la incidencia acumulada por coronavirus en España y a la mitad de la presión hospitalaria del país.

El Gobierno andaluz no adoptará nuevas restricciones hasta conocer el resultado de la Conferencia, aunque ya pide a los andaluces que utilicen las mascarillas "siempre que se pueda" , y que haya "el menor número de personas posible" en las reuniones sociales.

La Junta de Andalucía reclamará en la Conferencia una ley de pandemias nacional de forma "urgente". " No puede haber diecisiete formas distintas " de gestionar una crisis sanitaria, una pandemia o una campaña de vacunación, ha dicho el portavoz de la Junta, Elías Bendodo.

El presidente aragonés no ha querido adelantar sus propuestas aunque sí pedirá extender los fondos COVID porque la prolongación de la pandemia exige "una respuesta económica".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, considera que "no es factible" adoptar medidas adicionales antes de Navidad , ya que "la población está hastiada, agotada de tener que aceptar restricciones".

Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recibido el alta hospitalaria tras haber dado positivo, y podrá participar en la Conferencia, aunque no ha adelantado ninguna medida. El Principado no aplica restricciones de aforo ni horario, y hasta ahora no exigía el certificado COVID, aunque la Consejería de Sanidad ya ha anunciado que lo va a proponer en el Consejo de Gobierno que se celebra precisamente el miércoles. El consejero Pablo Fernández ha desdeñado la utilidad de hacer las mascarillas obligatorias en exteriores cuando puede garantizarse la distancia de seguridad.