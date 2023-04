El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido este sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca la liberación de los reporteros estadounidenses presos, especialmente, de Evan Gershkovich, el reportero del Wall Street Journal en prisión preventiva en Rusia desde marzo por cargos de espionaje, y Austin Tice, desparecido en Siria hace diez años mientras cubría la guerra.

"El periodismo no es un crimen. Evan y Austin debería ser liberado de manera inmediata con todos los otros estadounidenses que están detenidos o han sido retenidos como rehenes", ha proclamado, tras defender la libertar de expresión y pronunciar palabras de aliento para las familias de los afectados.

El mandatario ha rendido homenaje así de manera individual a los periodistas en este tradicional evento en la esfera estadounidense, que data de 1924 y en las que los presidentes suelen pronunciar un discurso para reconocer la labor de los periodistas que les cubren.

Biden ha pedido a las familias de los periodistas y a quienes tienen seres queridos detenidos en el extranjero que no pierdan la esperanza. "Les prometo que estoy trabajando como loco para traerles a casa. Como nación, nunca debemos renunciar a la esperanza de que las cosas puede mejorar, de que las cosas pueden cambiar", ha aseverado. Acto seguido, Biden ha hecho referencia a la baloncestista Brittney Griner , quien fue condenada a nueve años de cárcel en Rusia por entrar al país con aceite de cannabis y pudo ser liberada en diciembre de 2022 cuando Washington la intercambió por el traficante de armas conocido como el "mercader de la muerte", Víktor But , quien estaba preso en Estados Unidos. Griner, que estaba entre los presentes, se ha levantado para recibir el aplauso abrumador del auditorio.

Biden bromea sobre el debate por su edad

Los discursos de los presidentes suelen ser humorísticos en este evento. Por lo que, aunque Biden ha empezado con un tono más sombrío, a medida que su intervención iba avanzando ha añadido bromas sobre el expresidente Donald Trump (2017-2021) e incluso sobre su edad.

"Entiendo que la edad es un tema completamente razonable. Está en la mente de todos. Y por todos quiero decir el The New York Times. Titular: 'La edad avanzada de Biden es el gran problema, la de Trump, sin embargo, no lo es'", ha expresado, entre las risas de los asistentes, en relación a las polémicas palabras de Trump en las que aseguraba que Biden estaba 'gagá'.



Con 80 años, Biden es el presidente con más edad de la historia de Estados Unidos y, si gana la reelección en 2024, dejará la Casa Blanca con 86 años.