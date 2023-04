Tras meses de intriga, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba el martes que se presentará a la reelección en las presidenciales de 2024. La noticia no fue una sorpresa -ya había dejado caer que lo haría-, pero sí acentuó unos debates ya presentes en la sociedad estadounidense: el de la posibilidad de que se repita un duelo con el exmandatario Donald Trump -el favorito para la nominación republicana a pesar de haber sido imputado- y sobre su capacidad para gobernar otro mandato por su edad.

Biden cumplió 80 años en noviembre y se convirtió en el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos y, en caso de ganar los comicios, terminaría su segundo mandato a los 86 años. Según las últimas encuestas, hay un 70% de los estadounidenses que cree que el presidente no debería presentarse a un segundo mandato.

"La cuestión de Biden no es por la mala gestión. No está teniendo una interpretación ahí su gestión política. Lo que está teniendo es la perspectiva de su edad, lo que hace que se cuestione a Biden no tanto por su acción política", afirma a RTVE.es el catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, José María Peredo.

Además, en los próximos comicios podría repetirse cuatro años después un duelo como el de 2020 entre el magnate neoyorquino y el actual mandatario. Una gran parte de los estadounidenses no quiere que eso ocurra y, según el catedrático del Instituto Franklin-Universidad Alcalá de Henares, José Antonio Gurpegui, es porque "están muy cansados". "Ninguno de los dos goza de la aceptación de la mayoría de la población", recalca.

Sin embargo, Gurpegui no cree que si se repite este duelo haya más abstención en las elecciones. "Estados Unidos está ahora tan polarizado que los votantes de uno y otro candidato acuden a votar. Es cierto que los votantes de Trump son muy fieles y van a ir, pero lo mismo que despierta filias muy fuertes, las fobias que despierta Donald Trump también son igualmente fuertes", añade.

Apoyo limitado a la candidatura de Biden La aprobación del presidente Biden ha caído a menos del 40% en abril, una cifra que se acerca al nivel más bajo de su mandato. Según una encuesta realizada por Reuters/Ipsos, sólo el 39% de los estadounidenses aprueba el trabajo realizado por el presidente, comparado con el 42% del mes anterior. El sondeo realizado por el Centro de Investigación Pew muestra datos similares. La aprobación de Biden se encuentra en el 37%. "Si entendemos por apoyo a Biden la aprobación de lo que ha hecho hasta ahora, no tiene apoyo para conseguir la reelección", opina Gurpegui. "Ni siquiera la mitad de los norteamericanos está de acuerdo en cómo ha llevado la política, cómo ha conducido el país", añade. La investigadora principal de Estados Unidos del Real Instituto Elcano, Carlota García Encina, recalca que cuando Biden presentó su candidatura para los comicios de 2020 "tampoco era la que más expectación generaba entre los propios demócratas". "No hay que cerrarse mucho en los bajos índices de popularidad. ¿En qué país occidental tienen sus líderes nacionales índices de popularidad superior al 50%? Creo que casi ninguno. No creo que sea animadversión", recalca. 01.23 min Biden anuncia su candidatura para la reelección con alusiones a los extremistas En este sentido, para García Encina, después de las elecciones de medio mandato celebradas en noviembre -en las que los demócratas tuvieron un resultado mejor de lo esperado- Biden "estaría legitimado para presentarse" a la reelección. "El hecho de que Trump haya presentado también su candidatura le ha empujado a presentar la suya", sostiene. El expresidente Trump anunció su candidatura para la nominación republicana en el proceso de primarias del partido, a pesar de estar envuelto en varios casos judiciales y haber sido formalmente imputado en una causa penal en Nueva York. Además del magnate neoyorquino, hay otros cinco aspirantes en el bando republicano, entre ellos la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, o el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. Pero otros políticos conservadores también han insinuado tener interés en postularse, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. "En el caso de que Trump sea el rival en el bando republicano, Biden tendría posibilidades, pese a que la elección va a ser ajustada", asegura Gurpegui, quien recalca que "si el candidato fuera alguien más joven, con mayor empuje, tal vez la reelección la tendría más difícil".

Las dudas sobre la edad y la salud de Biden La mayoría de los estadounidenses cree que Joe Biden no debería presentarse para dirigir un segundo mandato el país desde la Casa Blanca. Según una encuesta de la cadena NBC News, el 70% de la población no apoya la candidatura del presidente, de los cuales la mitad cita su edad como la razón "principal". Biden ya es el presidente de mayor edad en la historia del país y, si ganara la reelección, terminaría su segundo mandato a los 86 años. Pero en Estados Unidos, la mayoría de los presidentes se han presentado a la reelección tras su primer mandato. Para Peredo, la edad de Joe Biden "genera una situación de incertidumbre en el caso de una segunda elección" y es un elemento "que puede preocupar en este momento a la opinión pública de Estados Unidos". Sin embargo, señala que "resultaría una disfunción institucional decir que el presidente no se presenta a la reelección". "Cuando queda un año y siete meses para las elecciones, que diga que no se va a presentar sería una debilidad. Está reconociendo que no se presenta, abre una carrera que rompe la estabilidad en distintos ámbitos y eso habría sido contraproducente", opina. 01.17 min El debate de la reelección de Biden: ¿influye el edadismo? En la misma línea, Gurpegui señala que la edad y las condiciones de salud de Biden va a ser "uno de los grandes handicaps que va a tener durante la campaña". "Todavía queda mucho partido por jugar y veremos lo que ocurre en estos casi dos años. A ver si su salud lo aguanta y si su estado físico lo aguanta. Imagino que si han dado este paso es porque se ve con fuerzas y con salud suficiente para seguir adelante. No es muy normal el espectáculo de gerontocracia que estamos viendo en las elecciones, porque Donald Trump tampoco es ningún jovenzano", añade. En el vídeo en el que ha anunciado su candidatura a la reelección, Biden destaca repetidamente a la vicepresidenta Kamala Harris. En caso de que el presidente quedara incapacitado, sería ella quien asumiría la Presidencia. "Sería obligatorio que fuera sustituido por Kamala Harris si Biden tiene un problema grave de salud siendo presidente. Es lo que establece la ley y ha ocurrido más veces, como en el caso del asesinato de Kennedy y la muerte de Eisenhower. El vicepresidente estaría el tiempo que falta hasta que se cumplan los cuatro años de mandato", subraya Gurpegui.

Los estadounidenses, cansados de Biden y de Trump El hecho de que Trump también lanzara su candidatura a la Presidencia plantea la posibilidad de que Biden y el magnate neoyorquino vuelvan a enfrentarse como lo hicieron en las elecciones celebradas en 2020. El 60% de los estadounidenses tampoco cree que Trump debería postularse para los comicios de 2024, incluido un tercio de los republicanos, según la encuesta de NBC News. El sondeo también muestra que solo el 5% de los ciudadanos de Estados Unidos quiere que se repita una batalla entre Biden y Trump por la Casa Blanca como la de 2020. Durante dicha campaña, el primer debate electoral se vio eclipsado por los ataques personales y las constantes interrupciones del magnate neoyorquino y el político demócrata. Peredo opina que tanto el actual presidente como el exmandatario republicano "son mejorables". "Evidentemente, Trump por todas las circunstancias de carácter político, judicial… Puede tener todavía apoyos importantes en la sociedad, pero el conjunto de la opinión pública no lo ve como un valor, como un activo", asegura. 01.33 min EE.UU. amanece sin un claro ganador de las elecciones Por su parte, García Encina cree que en el caso de Biden "es más bien una cuestión de edad", mientras que en el caso de Trump se debe a "lo que fue su presidencia, por lo que polarizó, lo del 6 de enero en el Congreso de Estados Unidos…". "Creo que eso no hay que olvidarlo, ni los juicios y todo lo que tiene pendiente", recalca. Al ser preguntada sobre si el hecho de que los candidatos fueran Biden y Trump podría fomentar la abstención en los comicios de 2024, la investigadora del Real Instituto Elcano advierte de que "todavía queda mucho tiempo" y que "depende de lo ajustado que esté". "Si la economía mejora y la inflación se reduce, quizá Biden vaya con más ventaja y no hace falta una movilización tan grande. Pero teniendo en frente a alguien como Trump, creo que la gente también se moviliza precisamente para que no salga el otro", afirma.