Biden prevé anunciar la semana que viene su candidatura a las presidenciales del 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene intención de anunciar su candidatura a la reelección en 2024 la semana que viene.

Según The Washington Post - que cita a tres personas que conocen sus planes- será el martes, 25 de abril.

El formato elegido para hacer el anuncio sería un video, y su lanzamiento coincidiría con la fecha en la que el mandatario anunció su candidatura ganadora a las elecciones presidenciales de 2020.

“President Biden and his aides have targeted Tuesday for the announcement to coincide with the four-year anniversary of his 2020 campaign launch, but the people briefed on the plans cautioned the official announcement could be delayed. https://t.co/YQ5haAyN5L“